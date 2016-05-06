به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه پنج شنبه در اختتامیه همایش بین المللی «سکونتگاه های فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار» که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، گفت: بنابر گفته رابرت مکنامارا رئیس اسبق بانک جهانی، اگر شهرها برخورد سازنده ای با فقر نداشته باشد فقر برخورد ویرانگری با شهرها خواهد داشت.

وی عنوان کرد: مسئله اسکان غیررسمی متعلق به امروز و دیروز نیست بلکه سال هاست که کشورهای زیادی در دنیا با این معضل مواجه شدند.

وی یکی از دلایل تشکیل سکونتگاه های غیررسمی را مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها خواند واظهارداشت: در کشور ما از دهه ۴۰ که درآمدهای نفتی افزایش یافت و قسمت اعظم آن هم در شهرها هزینه شد، روند مهاجرت روستاییان به شهرها هم افزایش پیدا کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان هزینه کردن ۷۰ درصد منابع مالی شهرداری ها در هشت کلان شهر کشوررا تبعیض و نابرابری خواند و بیان کرد: می طلبد نمایندگان مردم در مجلس با نگاه و رویکرد جدی به این قضیه بپردازند.

قادری یکی از رویکردها و اهداف دولت تدبیر وامید را برقراری عدالت ذکر کرد وافزود: دولت با تصویب سند ملی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی به صورت جدی وارد عرصه شده است.

وی یکی از مباحث مهم را ایجاد زمینه مشارکت مردم در مسائل مربوط به سکونتگاه های غیررسمی خواند و گفت: بسیاری از کارها و برنامه ها اگر به خود مردم واگذار شود تاثیرگذاری بهتری خواهد داشت.

وی اظهارداشت: براساس نتایج یکی از مقالاتی که در این همایش ارائه شد هر ۶ سال یکبار ساکنان سکونتگاه های غیررسمی دو برابر می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: ناحیه منفصل شهری نایسر که هم اکنون ۷۵ هزار نفر جمعیت دارد، در عرض هفت، هشت سال اخیر جمعیت آن ۳۵ هزار نفر به عبارتی دو برابر افزایش پیدا کرده است.

قادری به وضعیت سایر شهرهای استان اشاره کرد و افزود: ۴۳۳ هکتار به محدوده شهر بانه و ۵۰۰ هکتار هم به شهر مریوان در چند سال اخیر اضافه شده است.

وی برتغییر رویکرد کنونی نسبت به طرح های توسعه شهری تاکید کرد و گفت: رویکرد ما نسبت به طرح های توسعه شهری باید تغییر کند واین طرح ها باید با رویکرد بازآفرینی تهیه شوند.

وی عنوان کرد: قرارشده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در سال جاری طرح های تجدید نظر برای روستاهای اطراف سطح شهرهای استان تهیه شود.

ایجاد ناهماهنگی در برگزاری پانل های روزدوم همایش

دبیر عملی همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری هم در این مراسم گفت: از دو سال پیش برنامه ریزی های لازم برای برگزاری این همایش را در استان آغاز کردیم و تلاش ها و همکاری های فراوانی در این مدت توسط مسئولان استان و دانشگاه کردستان انجام شد.

کیومرث ایراندوست بیان کرد: علارغم توصیه های ریاست دانشگاه مبنی بر برگزاری پانل ها به بهترین وجه ممکن، ولی متاسفانه به دلیل برگزاری آزمون ارشد ناهماهنگی هایی در برگزاری پانل های روز دوم این همایش ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه این همایش حامیان مالی و معنوی متعددی داشت، اظهارداشت: به همت این حامیان توانستیم این همایش را در سطح بین المللی و با حضور اساتید مطرحی از کشورهای مختلف دنیا برگزار کنیم.

وی از تمامی حامیان همایش و دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان تشکر و قدردانی کرد.