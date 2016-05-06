سیروس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر کلید اصلی نجات از مشکلات متعدد اقتصادی در جامعه است که به دست مربیان و معلمان متعهد انجام می شود.

وی با اشاره به تاسیس مرکز دانشکده فنی و حرفه ای سما در دهه ۸۰ افزود: اکنون مراکز سما در کل کشور با بیش از 640 مدرسه و ۵۴ هزار دانش آموز به همراه 110 آموزشکده های فنی و حرفه ای مشغول به فعالیت هستند.

احمدی یادآور شد: مراکز آموزشی سما در سال ۸۵ در استان کرمانشاه کار خود را آغاز کرده است و اکنون ۹ مدرسه سما در سطح استان داریم.

وی ادامه داد: از این تعداد ۵ مدرسه در کرمانشاه و 2 دانشکده در مقطع کاردانی با ۱۰ رشته آموزشی شامل حسابداری، کامپیوتر، تربیت بدنی، نقشه کشی معماری، نقشه کشی صنعتی، دامپزشکی، مکانیک خودرو، الکتروتکنیک، صنایع شیمیایی و رشته ساختمان مشغول به فعالیت است به علاوه در سطح استانی مدارس سما نیز در امر تعلیم و آموزش تلاش می کنند.

احمدی گفت: این 2 دانشکده در شهرستان های اسلام آبادغرب و سنقر فعال بوده که نیاز است در سایر شهرستانها نیز احداث شود.

رئیس دانشکده فنی و‌ حرفه ای سما کرمانشاه کیفیت آموزش های کاردانی این مرکز را در حد متعادل توصیف کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مراکز فنی و حرفه ای سما در سطح شهر کرمانشاه خوب درخشیده است.

وی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید روحیه مهارت آموزی را در جامعه و به ویژه در میان جوانان و دانشجویان گسترش دهیم و با کار مضاعف تلاش کنیم تا روحیه تعهد و ایمان در جامعه افزایش یابد.