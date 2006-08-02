به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از آسيوشيتدپرس، گلوبال اينوستور اعلام كرد: هم‌اكنون سه رقمي شدن بهاي نفت كه پيش از اين غيرممكن به نظر مي‌رسيد، بسيار محتمل است و اقتصاد آمريكا بايد سريعا خود را براي عادت به نفت 100 دلاري آماده كند.

اين موسسه دو عامل را در افزايش بهاي نفت موثر مي‌داند، يكي كمبود اساسي انرژي در شرايط افزايش تقاضاي جهاني خصوصا از سوي چين و هندوستان؛ و ديگري بحران‌هاي ژئوپولتيك انگشت شمار در دنيا كه موجب افزايش نگراني خريداران نفت در بهترين حالت و قطع ناگهاني عرضه نفت در بدترين حالت خواهد شد.

اين گزارش مي‌افزايد: رسيدن بهاي نفت به هر بشكه 100 دلار چندان هم عجيب نخواهد بود، چرا كه با محاسبه نرخ تورم، هم‌اكنون هر بشكه نفت در سطح همان دهه 1980 مبادله مي‌شود، اما رسيدن قيمت‌هاي جهاني نفت به 100 دلار بي‌گمان آثار زيان‌باري مالي و سرمايه‌گذاري به دنبال خواهد داشت.

اين گزارش مي‌افزايد: خبر بدتر براي مردم آمريكا اين است كه زماني كه نفت به 100 دلار برسد قيمت گالن بنزين به 4 دلار خواهد رسيد و جامعه "بنزين‌زده" آمريكا را دچار مشكل خواهد كرد.

برخي معتقدند محدوديت‌هاي عرضه نفت، به تنهايي و بدون نياز به تشديد تنش‌هاي ژئوپولتيك، براي رسيدن قيمت آن به بالاي 100 دلار كافي هستند. از جمعيت 6.5 ميليارد نفري جهان 3.5 ميليارد نفر آنها هم‌اكنون در اقتصادهايي زندگي مي‌كنند كه بايد رشد سالانه بالاي 6 درصد را تجربه كنند، وگرنه دولت‌ها سقوط خواهند كرد.

بدين ترتيب، كاهش ناگهاني رشد اقتصادي چين و هند و اقتصادهاي نوظهور موجب بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي و تغيير حكومت‌ها خواهد شد. بنابراين، رهبران سياسي به خوبي به نياز فزاينده به نفت آگاهي دارند.

سرانه مصرف نفت در چين و هندوستان هم‌اكنون 1.7 بشكه در روز است حال آنكه در مكزيك 7 بشكه در ژاپن 17 بشكه و در آمريكا 28 بشكه است، بنابراين چين و هند در پي آن هستند كه سريعا خود را به ديگر كشورها برسانند، و در نتيجه تقاضاي نفت اين دو كشور روز به روز افزايش مي‌يابد.

تقاضاي نفت چين در سه‌ماهه دوم امسال 11 درصد افزايش يافت و هندوستان نيز شاهد رشد 5 درصد مصرف نفت بود، و انتظار مي‌رود تقاضاي نفت جهان تا سال 2008 سالانه 2 درصد باشد.

در مقابل رشد تقاضا، عرضه نفت با محدوديت‌هايي روبرو است. عدم سرمايه‌گذاري كافي شركت‌هاي نفتي در دهه 1990 به علت قيمت پايين نفت، هم‌اكنون اثر خود را نشان داده و ظرفيت مازاد توليد را به حداقل رسانده است.

بحران هسته‌اي ايران، تنش در عراق، شورش القاعده در عربستان، شورش در نيجريه، و توفان‌هاي موسمي در آمريكا مهمترين عوامل جغرافيايي-سياسي موثر بر بازار نفت هستند.

به گزارش "مهر" گلدمن ساچ در گزارش اخير با اشاره به رشد چشمگير ارزش سهام شركت‌هاي نفتي، اعلام كرد كه رشد قيمت‌هاي نفت و افزايش درآمدهاي نفتي به سمت بازارهاي سهام سوق يافته است اما نفت همچنان افزايش خواهد يافت.

گلوبال اينوستور معتقد است مهمترين بازنده رسيدن بهاي نفت به 100 دلار و بنزين به هر گالن 4 دلار، مصرف‌كنندگان كم‌درآمد هستند كه اين وضعيت موجب كاهش شديد مصرف در آمريكا و نهايتا ركود اقتصادي خواهد شد