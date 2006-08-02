شرايط جذب عضو هيئت علمي در دانشگاه پيام نور اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "ابوالحسني" روز گذشته در نخستين نشست اعضاي هيات علمي گروه معارف اسلامي با بيان اين مطلب افزود: كليه مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور به 5 ناحيه تقسيم بندي شده اند كه نواحي 4 و 5 جزو مناطق كمتر برخوردار و نيازمند به شمار مي روند.

استان تهران درحال حاضر هيچ گونه نيازي به عضو هيات علمي ندارد

وي به ديگر ضوابط جذب عضو هيات علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه پيام نور اشاره كرد و افزود: استان تهران درحال حاضر هيچ گونه نيازي به عضو هيات علمي ندارد و اعضاي هيات علمي بايد بپذيرند كه متناسب با نياز دانشگاه در واحدها و مراكز كمتر برخودار در نواحي مرحوم به تدريس بپردازند.

شرايط استخدام مقتقاضيان عضو هيئت علمي گروه معارف اسلامي

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور با بيان اينكه متقاضيان عضو هيات علمي گروه معارف اسلامي بايد داراي مدرك دكتري بوده و متقاضيان حوزوي نيز سطح 4 را مطابق ضوابط گذرانده و داراي مدرك باشند اظهار داشت: جذب مربي در دانشگاه پيام نور به دليل نياز شديد اين دانشگاه در مناطق كمتر برخودار امكان پذير است و مربيان از بين متقاضيان داراي مدرك كارشناسي ارشد دانشگاهي و حوزوياني صورت مي گيرد كه سطح سه را مطابق ضوابط خود گذرانده باشند.

وي اضافه كرد: اعضاي هيات علمي طبق ضوابط دانشگاه در مراكز و نواحي كه داراي 5 هزار دانشجو باشند بايد در يك قطب مشخص تمامي مراكزي را كه در ناحيه مربوطه قرار دارند تحت پوشش قرار دهند و ارايه خدمات عضو هيات علمي منحصر به يك مركز نخواهد بود و بايد آمادگي لازم را براي تدريس در مراكز و واحدهاي اطراف مركز مربوطه را نيز داشته باشد.

محدوديت سني براي پذيرش عضو هيات علمي

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور همچنين با اشاره به محدوديت سني براي پذيرش عضو هيات علمي اظهار داشت: طبق اعلام وزارت علوم متقاضيان داراي مدرك كارشناسي ارشد و حوزويان داراي سطح 3 حوزه براي احراز درجه مربي تا سقف سني 35 سال مجاز هستند و متقاضيان داراي مدرك دكترا و حوزويان داراي سطح 4 حوزه براي پذيرش به عنوان عضو هيات علمي حداكثر بايد 40 سال سن داشته باشند.

وي اضافه كرد: چنانچه سن متقاضيان از حدود اعلام شده بيشتر باشد با توجه به نياز دانشگاه در مناطق كمتر برخوردار و محروم سابقه علمي متقاضي چنانچه داراي كتاب و مقاله و آثارعلمي باشد مي توان امتيازاتي براي آنها در نظر گرفت.

دكتر ابوالحسني با عنوان اينكه كارمندان رسمي ارگان هاي دولتي و دانشگاه ها براي پذيرش به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه بايد ابتدا به عنوان كارمند دانشگاه پيام نور منتقل و بعد نسبت به تبديل وضعيت خود اقدام كنند اظهار داشت: دانشگاه پيام نور به دليل نداشتن رديف استخدامي كافي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي شود جهت استخدام اعضاي هيات علمي با مشكل مواجه بوده و در حال حاضر در اين راستا متعهد نخواهد شد.

شرط پذيرش متقاضيان فارغ التحصيل دانشگاه آزاد به عنوان عضو هيئت علمي

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور تاكيد كرد: متقاضيان عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور كه فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي هستند طبق ضوابط و مقررات بايد از وزارت علوم و محل تحصيل خود استعلام شوند.

وي با اشاره به استثناهاي ضوابط جذب عضو هيات علمي گروه معارف اسلامي اظهار داشت: چنانچه مناطق برخوردار و مراكز استان ها نيازمند عضو هيات علمي در گروه معارف اسلامي باشند پس از بررسي در كميته اشتغال متقاضياني پذيرش مي شوند كه داراي مدرك دكتري بوده يا سطح 4 حوزه را طبق ضوابط ذيربط گذرانده باشند.

پيش نويس آيين نامه استخدامي دانشگاه پيام نور

دكتر ابوالحسني به پيش نويس آيين نامه استخدامي دانشگاه پيام نور اشاره كرد و گفت: در صورت نهايي شدن اين آيين نامه مي توانيم كتب مقالات و سوابق جبهه و ايثارگري و سابقه خدمات مديريتي آموزشي در دانشگاه ها را نيز به عنوان امتياز در نظر گرفته و مشكل محدوديت سني را مرتفع كنيم.

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور در خاتمه اسلامي شدن را جزو اهداف اصلي دانشگاه دانست و اظهار داشت: گروه معارف اسلامي در دانشگاه پيام نور در حال حاضر نسبت به گذشته جايگاه ويژه اي يافته و متناسب با ساختار جديد ضرورت دارد اعضاي هيات علمي جديد در جهت اهداف دانشگاه و تامين مناطق كمتر برخوردار همت گمارند.