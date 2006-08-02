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۱۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳

با محوريت قصه و تخيل ورزي در كودكان؛

تكنيك هاي نمايش خلاق مكتوب شد

تكنيك هاي نمايش خلاق مكتوب شد

" تكنيك هاي نمايش خلاق " كتاب كار مربيان پيش دبستاني توسط منوچهر اكبرلو به نگارش درآمد.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، موضوعات طرح شده در اين كتاب را مطالبي از قبيل خلاقيت نمايشي، ضرورت پرداختن به نمايش خلاق، تخيل در نمايش كودك، نمايش قصه، قصه گويي، بازي كردن قصه و هدايت نمايش خلاق تشكيل مي دهد.

به گفته نويسنده، اين كتاب جنبه آموزشي وكارگاهي دارد و در پايان هر فصل پرسش هايي را جهت پرداختن به ابعاد آموزشي محتواي مربوطه درج كرده است.

" تكنيك هاي نمايش خلاق " حاصل تجربيات اجرايي، نوشتاري و آموزشي منوچهر اكبرلو است كه نگارش آن پايان يافته ولي هنوز به ناشري نسپرده است. از اين نويسنده نمايشنامه ها و داستان هاي كودكانه و نيز آثاري تحليلي در بررسي ادبيات كودك و نوجوان و نيز اقتباس ادبي در سينماي كودك به چاپ رسيده است.

کد مطلب 361768

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