كودكان مادران زنداني ، در شيرخوارگاه هاي ويژه نگهداري مي شوند

دكتر سيد حسن علم الهدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : به همين منظور با همكاري سازمان زندانها محل هايي به صورت شيرخوارگاه در كنار زندانها اختصاص داده شده تا ضمن نگهداري كودكان شيرخوار زير 2 سال در آنجا، اين امكان براي مادران زنداني نيز فراهم شود تا ساعاتي از روز را براي شيردادن كودكان خود به شير خوارگاهها مراجعهكنند .

وي با بيان اينكه در حال حاضر تعداد زيادي از افراد پذيرش شده در مراكز شبانه روزي هاي بهزيستي را كودكاني كه والدين آنها زنداني هستند تشكيل مي دهند ، اظهار داشت : كودكان بالاتر از 2 سال نيز در صورت داشتن خانواده به بستگان سپرده مي شوند و در غير اين صورت تا سپري شدن دوره زندان مادر به مراكز شبانه روزي بهزيستي واگذار شده و در آنجا ضمن نگهداري به مدرسه نيز مي روند .

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي افزود : اين طرح با اعتبار 1 ميليارد تومان از محل بودجه اي كه براي احداث مراكز شبانه روزي بهزيستي اختصاص يافته اجرا وتا پايان سال جاري اين طرح در تمامي زندانهاي كشورعملياتي مي شود .