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۱۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۵۸

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي : از اين پس

كودكان مادران زنداني ، در شيرخوارگاه هاي ويژه نگهداري مي شوند

كودكان مادران زنداني ، در شيرخوارگاه هاي ويژه نگهداري مي شوند

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي اعلام كرد : با توافق سازمان زندانها و بهزيستي تا پايان امسال ، كودكان زنان زنداني خارج از زندان زنان ودر محل هاي جداگانه اي نگهداري مي شوند .

دكتر سيد حسن علم الهدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود  :   به همين منظور با همكاري سازمان زندانها  محل هايي به صورت شيرخوارگاه  در كنار زندانها اختصاص داده شده  تا ضمن نگهداري كودكان شيرخوار زير 2 سال در آنجا، اين امكان براي مادران زنداني نيز فراهم شود تا ساعاتي از روز را براي شيردادن كودكان خود به شير خوارگاهها مراجعهكنند .

وي با بيان اينكه  در حال حاضر تعداد زيادي از افراد پذيرش شده در مراكز شبانه روزي هاي بهزيستي را كودكاني كه والدين آنها زنداني هستند تشكيل مي دهند ، اظهار داشت : كودكان بالاتر از 2 سال نيز در صورت داشتن خانواده به بستگان  سپرده مي شوند و در غير اين صورت تا سپري شدن دوره زندان مادر به مراكز شبانه روزي بهزيستي واگذار شده  و در آنجا ضمن نگهداري به مدرسه نيز  مي روند .

 معاون امور اجتماعي  سازمان بهزيستي  افزود :  اين طرح با اعتبار 1 ميليارد تومان از محل بودجه اي كه براي احداث مراكز شبانه روزي بهزيستي اختصاص يافته اجرا وتا پايان سال جاري اين طرح در تمامي  زندانهاي كشورعملياتي مي شود .

کد مطلب 36177

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