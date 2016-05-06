به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه های نماز این هفته ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: انسان باید در دنیا با توسل به ائمه اطهار از آن بزرگواران طلب بخشش و شفاعت در نزد خداوند کند.

وی افزود: از مصادیق این توسل جشن گرفتن و شادی در اعیاد اولیای خداوند بوده و برگزاری باشکوه اعیاد در این ماه بسیار ارزشمند است.

امام جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به میلاد اباعبدالله الحسین (ع) نیز اظهار داشت: یکی از ویژگی های بارز این امام تلاش در راستای زنده نگهداشتن امر به معروف و نهی از منکر درجامعه بود حتی مهم ترین هدف واقعه عاشورا نیز همین مهم است.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: حوادث و اتفاقات سرزمین کربلا همه و همه نشان از اخلاص عمل واعمال آن حضرت در زنده نگهداشتن اسلام ناب محمدی بود و امروزه کربلا سرزمینی مقدس است.

وی همچنین در ادامه به ویژگی های حضرت عباس و امام سجاد (ع) نیز اشاره ای کرد و دعا را از خصایص امام سجاد (ع) و وفادارای را از صفات حضرت عباس (ع) دانست.

حجت الاسلام شمس الدین افزود: امروز جوانان ما با الگوگیری از ائمه اطهار باید هرچه بیشتر تلاش کنند.

امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه های دوم خود ضمن تشکر از بسیجیان شرکت کننده در رزمایش بیت المقدس گفت: بسیج نهاد مردمی است و پشتوانه ای برای نظام و برگزاری رزمایش ها سبب ثبات و استحکام نظام می شود.

وی همچنین در بخش دیگری از خطبه های خود ضمن گلایه مندی از عوامل برگزارکننده یادواره شهدا گفت: باید یادواره شهدا آنقدر باشکوه برگزار شود تا دشمن نقطه ضعفی را در بین مسؤلان حس نکند و فداکاری های شهدا فراموش نشود.

وی گفت: هزینه و سرمایه گذاری در نظام آموزش یک نوع سرمایه گذاری برای پیشرفت کشور و نیز آخرت افراد است و چه زیباست تا خیرین و نیکوکاران در امر مدرسه سازی و برطرف کردن موانع پیشرفت تحصیلی تلاش کنند.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین به روز بسیج سازندگی هم اشاره کرد و گفت: بسیج سازندگی الگوی اقتصاد مقاومتی است و کار و اقتصاد تنها با هدف کمک به مردم صورت می گیرد و این امر به معنی همدلی بسیجیان با قشر محروم جامعه است.

امام جمعه بشرویه همچنین در پایان به سایر مناسبت های هفته از جمله روز پاسدار و جانباز نیز اشاره کرد.