  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

در پایان مسابقات دوومیدانی قهرمانی زیر ۱۷ سال معلولان کشور؛

۳ مدال طلا و یک مدال نقره به ورزشکاران معلول کرمانشاهی رسید

۳ مدال طلا و یک مدال نقره به ورزشکاران معلول کرمانشاهی رسید

کرمانشاه- رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه گفت: ورزشکاران کرمانشاهی در مسابقات دوومیدانی جوانان معلول زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور به ۳ نشان طلا و ۱ نشان نقره دست یافتند.

عزت‌الله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات دوومیدانی جوانان معلول زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور امروز جمعه در تهران به پایان رسید و نمایندگان کرمانشاه نیز در این مسابقات حائز عناوین ارزشمندی شدند.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه در تشریح نتایج این مسابقات افزود: اشکان چراغی از کرمانشاه در ماده پرتاب دیسک با رکورد ۲۵ متر و ۱۴ سانتیمتر توانست مدال طلا را بدست آورد.

پرنیان در ادامه افزود: همچنین اشکان چراغی در پرتاب وزنه نیز با ثبت رکورد ۸ متر و ۸۵ سانتیمتر به نشان طلا دست یافت.

وی بیان کرد: محمد طاها بیگرضایی دیگر نماینده کرمانشاه در ماده پرتاب نیزه با رکورد ۱۹ متر و ۸ سانتیمتر به نشان طلا رسید و در ماده پرتاب دیسک نیز با ثبت رکورد ۲۰ متر و ۱۶ سانتیمتر مدال نقره بدست آورد.

پرنیان با بیان اینکه کرمانشاه با ۲ نماینده در مسابقات دو ومیدانی زیر ۱۷ سال کشور حاضر شد، گفت: عملکرد ورزشکاران استان در این مسابقات بسیار ارزنده بود.

کد مطلب 3617791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها