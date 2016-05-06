به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، نیکنام حسین پور مشاور منابع و امور انسانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: بر اساس بررسیها انجام شده در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نسبت به روزهای مشابه در دوره قبل نمایشگاه کتاب ما شاهد افزایش ده درصدی تراکنشها بودهایم.
وی افزود: افزایش تراکنش هم به لحاظ تعداد تراکنشها و هم از حیث رقم مالی با افزایش ده درصدی روبرو هستیم. در نخستین روز نمایشگاه سی و شش هزار تراکنش انجام شده است و در دومین روز فعالیت نمایشگاه هم بیش از یک صد و شصت هزار تراکنش انجام شده است.
حسین پور ادامه داد: البته برآورد ما این است که رقم تراکنشها خیلی بیشتر از این میزان است. از آنجایی که برخی ناشران از دستگاههای کارتخوان سیار بانکهای دیگر استفاده میکنند و فقط با دستگاه کارتخوان بانک عامل نمایشگاه مبادلات مالی را انجام نمیدهند، ما معتقدیم شمار تراکنشها خیلی بیشتر از آمار ثبت شده است. به واقع تراکنشهای انجام شده توسط دیگر بانکها در آمار ما ثبت نشده است.
وی در پایان تاکید کرد: از ناشران گرامی تقاضا داریم با توجه به همکاریهای انجام شده از طرف بانک عامل نمایشگاه ، تراکنشها را فقط از طریق دستگاههای کارتخوان همین بانک انجام دهند.
ممانعت از عرضه کتاب های مروج افراطی گری و تفرقه افکن
اما در خبری دیگر، علی فریدونی مدیر کل مجامع و تشکلهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آثار عربی و لاتین عرضه شده در بخش بینالملل نمایشگاه کتاب در چند مرحله ارزیابی شده است. در روزهای برگزاری نمایشگاه هم شماری از آثار که مبتنی بر ضوابط نمایشگاه کتاب نبودند، از سطح نمایشگاه جمعآوری شدند.
وی متذکر شد: در نمایشگاه کتاب، عناوین و موضوعهای تفرقهافکن میان قومیتهای ایرانی و همچنین مروج افراطیگری و مخل مبانی دینی و مذهبی در بخش بینالمللل از نمایشگاه جمع آوری میشود.
فریدونی افزود: همچنین مباحثی که نقض حاکمیت ملی است نیز از چرخه عرضه عمومی خارج میشوند. در ارزشیابیهای انجام شده از میان کتابهای عربی و لاتین آثاری که ضوابط را رعایت نکردند از چرخه عمومی خارج شدند. همچنین در حوزهی کتابهای لاتین برخی از کتابها که در تعارض با ارزشهای فرهنگی نمایشگاه کتاب بودند، از توزیع آنها در نمایشگاه کتاب جلوگیری شد.
رونمایی از ۱۴ عنوان کتاب داستانی شهدای ورزشکار کشور
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران با حضور در بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ۱۴ عنوان کتاب جدید داستانی از شهدای ورزشکار کشور را رونمایی میکند.
ساعت ۱۴ تا ۱۵و۳۰ دقیقه روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه «۱۴عنوان کتاب جدید داستاین شهدای ورزشکار کشور» به همت موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران درسرای کتابنما۱ رونمایی میشود.
سرای کتابنما۱ در بخش کمیتههای فعالیتهای فرهنگی جنب نماد نمایشگاه کتاب ضلع غربی واقع شده است.
بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «فردا برای برای خواندن دیر است...» از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار میشود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
نظر شما