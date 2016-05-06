کاهش بودجه امداد و نجات ظلم به هلال احمر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی در دیدار با دکتر سیدامیرمحسن ضیائی؛ رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به موقعیت استراتژیک استان قزوین و نیازهای این استان، گفت: انتظار می رود پایگاه های امداد و نجات جاده ای که به صورت کانکس فعالیت می کند؛ به ساختمان تبدیل شود.

وی به کاهش۱۰۰ میلیارد تومانی بودجه جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: حتی تصویب کامل این بودجه نیز جوابگوی نیازهای هلال احمر نبود و معتقدیم که در کاهش بودجه سال جاری هلال احمر و اختصاص آن به هوانیروز؛ به هلال احمر ظلم شد.

احمدی ادامه داد: این تصور در میان نمایندگان مجلس وجود داشت که با اختصاص ۱۰۰ میلیارد از بودجه جمعیت هلال احمر به هوانیروز؛ خرید بالگرد های این جمعیت به وسیله هوانیروز صورت می گیرد و در واقع بودجه کسر شده، از طریق هوانیروز به هلال احمر باز می گردد.

استقبال از احداث مرکز توانبخشی هلال احمر

دکتر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این دیدار با بیان اینکه ما جمعیت هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی را دو مجموعه جدا از هم نمی دانیم، اظهارداشت: هماهنگی و تعامل بالایی میان دو دستگاه وجود دارد.

وی تاکید کرد: آمادگی و هماهنگی لازم برای همکاری بیشتر با جمعیت هلال احمر در زمینه احداث مرکز توانبخشی در استان قزوین وجود دارد و ما از احداث این مرکز استقبال می کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین در ادامه خواستار حل مشکل ملکیت جمعیت هلال احمر بر مرکز درمانی قدس در استان قزوین و صدور مجوز توسعه این مرکز شد.

فعالیت ۵ پایگاه امداد و نجات جاده ای کانکسی

حمید ره انجام مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین نیز در این دیدار با اشاره به اینکه استان قزوین ۵ پایگاه امداد و نجات جاده ای به صورت کانکس دارد، تصریح کرد: برای تبدیل این پایگاه ها به پایگاه ثابت نیاز به همکاری دستگاه های استان برای واگذاری زمین و احداث ساختمان برای پایگاه داریم.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد تا با برگزاری جلسه مشترکی میان معاونت عمرانی استانداری قزوین با سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر، بودجه و اعتبارات لازم از سوی استانداری برای تبدیل پایگاه های کانکس به ساختمان در استان قزوین تامین شود.