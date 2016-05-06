جشنواره مد و پوشاک اسلامی کیش لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، عمادالدین گلاب، برگزارکننده و دبیرکل جشنواره بینالمللی مد و پوشاک کیش در اینباره گفت: سازمان منطقه آزاد اقتصادی کیش از همان آغاز از ما، مجوز کتبی کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را درخواست و تمام همکاریها و پیگیریهای خود را هم منوط به ارائه این مجوز کرد، ما هم طبق ضوابط مجوز را در تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۹۴ از کارگروه اخذ و آن را ارائه کرده بودیم.
او ادامه داد: با این وجود، هیچگونه اعلام کتبی مبنی بر توضیح دلایل لغو «کیشمد» به هیچیک از اعضای ستاد برگزاری ارائه نشده و لغو جشنواره فقط از طریق اعلام شفاهی مهندس خدایی، آن هم ظهر روز چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشتماه، درست چند ساعت پیش از افتتاح رسمی جشنواره به ما اعلام شد. سپس درهای سالن برجهای طلایی کیش که محل برگزاری جشنواره بود، بسته و از حضور مشارکتکنندگان در محل جلوگیری شد.
گلاب توضیح داد: شرایط لغو ناگهانی و بیدلیل جشنواره در حالی پیش آمده که تور بازدیدکنندگان ما اکنون در جزیره است، چون زمانی که جشنواره لغو شد، اعضای تور در پرواز تهرانکیش بودند و امکان اطلاعرسانی برای لغو سفر آنها وجود نداشت. همچنین بیش از ۴۰ نفر از طراحان و مشارکتکنندگان در بخش نمایشگاهی هم در جزیره و در محل اقامت خود حضور دارند و تا سهشنبه که زمان بلیت برگشت آنهاست بلاتکلیف میمانند.
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