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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲

زمان و مکان نشست خبری فراز کمالوند و برانکو ایوانکوویچ اعلام شد

زمان و مکان نشست خبری فراز کمالوند و برانکو ایوانکوویچ اعلام شد

تبریز - زمان و مکان نشست خبری فراز کمالوند و برانکو ایوانکوویچ سرمربی های دو تیم گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس دو تیم گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت از ساعت ۱۸ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می شود.

نشست خبری قبل از بازی سرمربی های این دو تیم فردا شنبه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن کنفرانس مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار می شود.

گفتنی است که کاروان تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با گسترش فولاد تبریز فردا راس ساعت ۱۶:۳۰ تهران را به مقصد تبریز ترک می کند و سرخ پوشان تهران در هتل پارس تبریز اردو می زنند.

کد مطلب 3617897

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