به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «جان کوبیس» نماینده سازمان ملل در عراق در سخنانی اعلام کرد که اخیرا ۵۰ گور دسته جمعی در عراق یافت شده است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اعلام کرد: گورهای دسته جمعی در مناطقی کشف شده اند که پیشتر تحت تصرف تروریست های تکفیری داعش بودند.

این مقام سازمان ملل همچنین اظهار داشت: در این گورها اجساد غیرنظامیانی قرار دارند که توسط تروریست های تکفیری داعش به اشکال مختلف اعدام شده اند.

کوبیس همچنین عنوان کرد: مدارکی که جنایت های وحشتناک تروریست های تکفیری داعش در عراق را نشان می دهند، همزمان با تسلط ارتش عراق بر مناطق مختلف بیشتر می شوند.