۵۵۰ هزار رأس دام در استان زنجان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیماری تب برفکی از طریق تنفس و حشرات، دام‌ها را بیمار می‌کند، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون نیز بیش از ۵۵۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی در استان زنجان واکسینه و مایه‌کوبی شده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نوع جدیدی از تب برفکی در استان شیوع پیداکرده است، که به همین جهت اجرای طرح مایه‌کوبی علیه بیماری تب برفکی برای تمام دام‌های استان زنجان و در گاوداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی انجام می‌شود.

کرمی با اشاره به اینکه تعداد کانون‌های بیماری دامی «تب برفکی» شناسایی‌شده در استان زنجان طی امسال به بیش از ۳۲ کانون رسید، افزود: در حال حاضر با اقدامات پیشگیرانه این بیماری کنترل و مهارشده و از شیوع آن جلوگیری شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به جزئیات بیماری تب برفکی گفت: تب برفکی نوعی بیماری ویروسی و به شدت واگیردار است که سریع منتشر می‌شود و به دلیل شیوع گسترده تب برفکی، واکسیناسیون دام‌ها به تنهایی نمی تواند برای کنترل و پیشگیری از این بیماری موثر باشد، بنابراین باید مقررات و ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای نیز رعایت شود و دامداران از خریدوفروش دام خودداری کنند.

کرمی علائم بیماری تب برفکی را زخم در دهان، زبان، پستان و سم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تب برفکی بیش از یک میلیون دام در استان زنجان را تهدید می‌کند که باید تمهیدات لازم در دستور کار دامداران قرار گیرد.

وی افزود: دام‌های سبک و سنگین در شهرستان‌های خدابنده، زنجان، ایجرود، ماهنشان و ابهر به ترتیب بیشترین ابتلا به این بیماری دامی را دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین تا شعاع سه کیلومتری کانون‌های بیماری به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی توسط اکیپ‌های دامپزشکی انجام می‌شود.