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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۵۱

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان:

۵۵۰ هزار رأس دام در استان زنجان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

۵۵۰ هزار رأس دام در استان زنجان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

زنجان - مدیرکل دامپزشكی استان زنجان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۵۵۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده‌اند.

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیماری تب برفکی از طریق تنفس و حشرات، دام‌ها را بیمار می‌کند، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون نیز بیش از ۵۵۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی در استان زنجان واکسینه و مایه‌کوبی شده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نوع جدیدی از تب برفکی در استان شیوع پیداکرده است، که به همین جهت اجرای طرح مایه‌کوبی علیه بیماری تب برفکی برای تمام دام‌های استان زنجان و در گاوداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی انجام می‌شود.

کرمی با اشاره به اینکه تعداد کانون‌های بیماری دامی «تب برفکی» شناسایی‌شده در استان زنجان طی امسال به بیش از ۳۲ کانون رسید، افزود: در حال حاضر با اقدامات پیشگیرانه این بیماری کنترل و مهارشده و از شیوع آن جلوگیری شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به جزئیات بیماری تب برفکی گفت: تب برفکی نوعی بیماری ویروسی و به شدت واگیردار است که سریع منتشر می‌شود و به دلیل شیوع گسترده تب برفکی، واکسیناسیون دام‌ها به تنهایی نمی تواند برای کنترل و پیشگیری از این بیماری موثر باشد، بنابراین باید مقررات و ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای نیز رعایت شود و دامداران از خریدوفروش دام خودداری کنند.

کرمی علائم بیماری تب برفکی را زخم در دهان، زبان، پستان و سم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تب برفکی بیش از یک میلیون دام در استان زنجان را تهدید می‌کند که باید تمهیدات لازم در دستور کار دامداران قرار گیرد.

وی افزود: دام‌های سبک و سنگین در شهرستان‌های خدابنده، زنجان، ایجرود، ماهنشان و ابهر به ترتیب بیشترین ابتلا به این بیماری دامی را دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین تا شعاع سه کیلومتری کانون‌های بیماری به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی توسط اکیپ‌های دامپزشکی انجام می‌شود.

کد مطلب 3617980

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