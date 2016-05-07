«ولایتی» وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «علی اکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل شب گذشته وارد دمشق شد.

بر اساس این گزارش، ولایتی پس از پایان سفر خود به بیروت و گفتگو با دو شبکه لبنانی، وارد دمشق پایتخت سوریه شد.

علی اکبر ولایتی پیش از عزیمت به دمشق، در بیروت در پاسخ به سؤالی پیرامون دیدگاه جمهوری اسلامی در خصوص تروریستی خوانده شدن حزب الله در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب تصریح کرد: اشخاص و نهادهایی که مواضع درست و صحیح را اتخاذ می کنند همواره پیروز هستند و اتخاذ چنین تصمیماتی به هیچ وجه ما را نگران نمی کند.

گفتنی است، ولایتی در جریان حضور خود در لبنان با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله دیدار و گفتگو کرد.