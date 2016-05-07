نماینده منتخب مردم مراغه درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی حسین زاده نماینده اصولگرای مردم مراغه در مجلس دهم بامداد امروز در یک سانحه رانندگی در آزادراه قزوین- زنجان درگذشت.

حسین زاده در دور دوم انتخابات مجلس دهم توانسته بود با کسب ۵۰ هزار و ۹۸۰ رأی از ۹۰ هزار و ۵۴۸ رأی مأخوذه صحیح به بهارستان راه یابد، بامداد امروز در یک سانحه تلخ رانندگی جان خود را از دست داد.

این خبر را رئیس پلیس راه استان قزوین تایید کرده و گفته که این سانحه در کیلومتر ۶۳ باند جنوبی آزادراه قزوین- زنجان به وقوع پیوسته و خودرو پژو پارس که حامل محمدعلی حسین زاده نماینده مردم مراغه در مجلس بوده است، واژگون شده و این نماینده مجلس کشته شده و دیگر سرنشینان این خودرو مجروح شده اند.

سرهنگ بهرام زینلی این خبر را تایید کرده و علت این حادثه را خستگی و خواب آلودگی راننده و بی توجهی به جلو عنوان کرده است.