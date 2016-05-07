ساخت وسیله ای هوشمند برای دیابتی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، کنترل قند خود برای بیماران دیابتی بعنوان یک معضل محسوب می شود و بررسی مداوم آن با گرفتن نمونه خون می تواند این موضوع را سخت تر کند.

در واقع به کارگیری روشی که نیاز به برش قسمتی از رگ برای اندازه گیری قند خون نداشته باشد باعث می شود که زندگی آنها آسوده تر شود. از این رو محققین دانشگاه «کاردیف» انگلیس دستگاهی را طراحی کرده اند که نیازی به گرفتن خون برای کنترل قند ندارد.

این وسیله جدید یک حسگر است که به گوشی هوشمند متصل می شود و با انتشار اشعه مایکروویو به کنترل مستمر سطح قند خون می پردازد.

اطلاعات بدست آمده به گوشی هوشمند کاربر انتقال داده می شود تا نسبت به سطح قند خون خود آگاه باشد.

به گفته محققین دانشگاه «کاردیف»، امواج تولید شده از این دستگاه بی خطر هستند و در مقایسه با امواج تلفن های هوشمند در حدود یک هزار بار کمتر است.