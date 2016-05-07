  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

ساخت وسیله ای هوشمند برای دیابتی ها

ساخت وسیله ای هوشمند برای دیابتی ها

محققین انگلیسی دستگاهی را برای بیماران دیابتی طراحی کرده اند که می تواند قند خون آنها را بدون گرفته نمونه خون کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنترل قند خود برای بیماران دیابتی بعنوان یک معضل محسوب می شود و بررسی مداوم آن با گرفتن نمونه خون می تواند این موضوع را سخت تر کند.

در واقع به کارگیری روشی که نیاز به برش قسمتی از رگ برای اندازه گیری قند خون نداشته باشد باعث می شود که زندگی آنها آسوده تر شود. از این رو محققین دانشگاه «کاردیف» انگلیس دستگاهی را طراحی کرده اند که نیازی به گرفتن خون برای کنترل قند ندارد.

این وسیله جدید یک حسگر است که به گوشی هوشمند متصل می شود و با انتشار اشعه مایکروویو به کنترل مستمر سطح قند خون می پردازد.

اطلاعات بدست آمده به گوشی هوشمند کاربر انتقال داده می شود تا نسبت به سطح قند خون خود آگاه باشد.

به گفته محققین دانشگاه «کاردیف»، امواج تولید شده از این دستگاه بی خطر هستند و در مقایسه با امواج تلفن های هوشمند در حدود یک هزار بار کمتر است.

کد مطلب 3618105
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها