فرهنگیان و معلمان برتر بوشهری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر صبح شنبه در این آئین اظهار داشت: معلمان از تمام وجود خود برای تربیت دانش‌آموزان استفاده می‌کنند و خروجی کار معلمان دارای اهمیت بسیار زیادی در آینده‌سازی کشور است.

سعید زرین فر با بیان اینکه هر تغییری نیازمند منابع انسانی توانمند است، اضافه کرد: داشتن نیروی انسانی ماهر موجب به‌هدف رسیدن هر طرح و برنامه در تمامی بخش‌ها خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه یافتگی هر استان می‌تواند به زیرساخت آموزشی، علمی و فناوری تعالی بخشد، گفت: استان بوشهر در سال تحصیلی ۸۱ - ۸۰ رتبه نهم کنکور را در کشور داشت ولی در این ایام وضعیت استان بوشهر در کنکور خوب نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: از هرگونه طرح و برنامه‌ریزی بخش دانش آموزی، فرهنگیان و مدیران حمایت می کنیم.

وی افزود: در سال جاری استاندار بوشهر نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان در امر توسعه و کمک به آموزش و پرورش اختصاص داده است و یکی از اولویت سال ۹۵ کمک به آموزش و پرورش برای توسعه است و باید همه همدل و متحد تلاش کنیم که روح نشاط علم‌آموزی در دانش آموزان بیشتر شود.

ایجاد اتاق فکر آموزش و پرورش

فرماندار شهرستان بوشهر نیز در این مراسم اظهار داشت: عدم استفاده از ظرفیت‌ها یکی از آسیب‌های آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌ها است که باید از این مسائل پرهیز کنیم.

عباس جمشیدی اضافه کرد: معلمین جایگاه والایی در امر رشد منابع انسانی جامعه دارند و نیاز است که اتاق فکر در نهاد آموزش و پرورش طراحی تشکیل شود.

وی بر تجهیز و بروزرسانی سیستم هوشمندسازی نظام آموزشی مدارس تاکید کرد و گفت: از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات و تامین نیازهای آموزش و پرورش استفاده خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان بوشهر افزود: کارهای خوبی برای تجهیز مدارس در این شهرستان صورت گرفته است و مدارس هیئت امنایی، غیرانتفاعی و خیرساز سرآغاز مشارکت و توسعه در امر آموزش و پرورش بوده است و همواره باید ادامه یابد.

توسعه عدالت آموزشی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر نیز با اشاره به اینکه جزیره‌ای عمل کردن در بخش آموزش عمومی ممکن نیست، افزود: این امر تعالی بخش نیازمند مشارکت و همگرایی والدین است و در کشورهای توسعه یافته به دنبال کوچک سازی آموزش و پرورش هستند.

علی سیاح در ادامه با تاکید بر اینکه آسیب شناسی برای رفع موانع با حضور چهره‌های علمی و دانشگاهی در نهاد آموزش و پرورش یک ضرورت هدفمند و مفید است، اظهار کرد: اجرای طرح سند تحول بنیادین، مدرسه محوری، مشارکت عمومی و عدالت آموزشی از مهمترین برنامه‌های آموزش و پرورش هستند.

وی خاطرنشان کرد: استاد مطهری به عنوان متفکری اندیشمند و فیلسوفی بزرگ که مجاهدانه در راستای روشنگری و احیای تفکر دینی گام برداشت و در این راه مقدس، آماج بدخواهان قرار گرفت و نام خود را به عنوان معلم راستین انقلاب اسلامی جاودانه ساخت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر یاد شهدای معلم و دانش آموز را گرامی داشت و بیان کرد: امر آموزش عمومی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به عهده آموزش و پرورش است و این نهاد به عنوان سنگر تعلیم و تعلم، دانش آموزان را به سمت آموزش عالی تعالی می بخشد.

تجلیل از برترین‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین از غلامعلی شفیعی پیشکسوت بازنشستگان و از ملیحه نوری، یوسف مساعدی و محمدرضا روانی به عنوان فرهنگیان بازنشسته تقدیر شدند.

همچنین در پایان از ناهید مصدق زاده دبستان شهید باهنر، فرحناز فکوری دبستان مصلحیان، اعظم شمسی دبستان مصلحیان، فاطمه عباسی دبستان نبوت، رضا دشتستانی دبستان شهید رحمانی و مهدی زنده بودی دبستان شهید پیکر به عنوان آموزگاران برتر مرحله شهرستان بوشهر تجلیل شد.

در ادامه از صدیقه حیدری نمونه اتحاد، فرزانه دهقانی هنرستان رازی، سیده محدثه دست غیبی فرزانگان، فرنگیس رفیعی شهید نادی، فاطمه تیموریان مربی مشاور فرزانگان، الهه چماچم مربی تربیت بدنی شهید معینی به عنوان دبیران و مربیان برتر شهرستان بوشهر تجلیل شد.

بتول هوشنگی مدیر دبیرستان شهید خیام مرحله شهرستان، آمنه دهداری مدیر دبیرستان فرزانگان شهرستان، اعظم زایری مدیر دبیرستان عدالت هلیله شهرستان، پریزاد مرادی معاون اجرایی دبیرستان ام کلثوم شهرستان، شریعت خواجه ییان نمونه اتحاد دبیر برتر استان، علیرضا بهادر ادب عالیشهر مدیر برتر استان، محمود غلامی مدیر دبستان شهدای چغادک، محمد ادیب نیا معاون پرورشی مدرسه سلحشور به عنوان مدیران و معاونین برتر شهرستان و استانی تجلیل شدند.