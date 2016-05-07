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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶

کلودیو رانیه‌ری:

یا خوب بازی کنید یا خفه تان می کنم

یا خوب بازی کنید یا خفه تان می کنم

سرمربی تیم فوتبال لسترسیتی گفته قهرمانی زودهنگام در رقابتهای لیگ برتر انگلستان نباید دلیلی باشد مبنی بر اینکه بازیکنان این تیم مقابل اورتون بی انگیزه باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لسترسیتی شنبه شب در چارچوب هفته سی و هفتم رقابتهای لیگ برتر با اورتون دیدار دارد.

روباه ها امشب در ورزشگاه خانگی با اورتون دیدار خواهند کرد و کلودیو رانیه ری انتظار دارد بازیکنان تیمش با پیروزی از زمین خارج شوند.

وی گفت: وظیفه ما فوتبال بازی کردن است. بازی ما با اورتون باید بازی خوبی باشد و ما می خواهیم آنها را شکست بدهیم.

وی افزود: پس از قهرمانی در رقابتهای این فصل به بازیکنانم یک روز بیشتر استراحت دادم اما تمرینات آنها را زیر نظر داشتم و دیدم که عملکردشان خوب بود. اگر خوب نباشند با دست خالی بازیکنان را می کشم. آنها را خفه می کنم.

لسترسیتی در پایان این بازی جام را بالای سر خواهد برد. 

کد مطلب 3618139

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