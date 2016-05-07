۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱:۰۸

کارنامه کفاشیان خوب بود؛

پنجگانه‌ای که کار رئیس جدید را سخت می‌کند/ نقطه ضعف روی دوش تاج

نگاهی به کارنامه علی کفاشیان نشان می دهد که منهای بخش پایه، در بقیه رده ها، کارنامه خوبی از او بجا مانده و به نظر می رسد رئیس جدید این فدراسیون کار سختی برای جلوتر رفتن خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که روز شنبه جانشین علی کفاشیان شد فدراسیونی را تحویل گرفت که در مجموع نمره قبولی دارد و اگر چه بعضی کمبودهای اقتصادی شاید به دلیل عدم رعایت قوانین حق پخش تلویزیونی و ... در این فدراسیون وجود دارد اما رئیس جدید فدراسیونی را تحویل گرفت که:

1 - تیم فوتبال بزرگسالان، پس از حضور در جام جهانی و بعد از آن در برابر سوئد و شیلی و ژاپن نتایج خوبی گرفت و امروز با کارلوس کی‌روش در رنکینگ فیفا اول قاره آسیاست.

2 - در فوتبال ساحلی، پیشرفت‌ها تا جایی جلو رفت که ایران حتی قهرمان جهان هم شد، در مجموع الان هم شرایط بسیار خوبی دارد و طی سه سال اخیر بدترین رنکینگ، هفتم در دنیا بوده است.

3 - در فوتبال بانوان، رشد خوبی صورت گرفته است و نسبت به چند سال قبل شرایط بسیار بهتر شده است.

4 - در فوتسال آقایان، تیم ملی ایران تقریبا همیشه پای ثابت فینال قاره و قهرمانی بوده است.

5 - در فوتسال بانوان قهرمان آسیا شدیم و خانم گل و فنی ترین بازیکن آسیا را داریم.

در واقع تنها نقطه ضعف جدی همچنان تیم های پایه است که در رده جوانان و امید نتایج خوبی گرفته نشد.

اگر چه فدراسیون فوتبال برای آینده جای کار زیادی دارد و در برخی موارد مثل ارتباط با فیفا و کنفدراسیون آسیا، باید قویتر شود و در نهایت بتواند با صدا و سیما هم به نقطه مشترکی برسد اما هرچه هست، در بعد کارنامه ای، فدراسیون کفاشیان خوب عمل کرده و رقابت با او کار سختی است.

    • حسن پور ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
      فدراسيون آقاي كفاشيان در ايجاد زيرساخت ها كار خاصي انجام نداد و نقطه تاريك كارنامه اش نبودن زمين تمرين مناسب براي تيم ملي ايران بود.فوتبال ايران در دوره كفاشيان از نظر ساختار قد نكشيد و نتوانست در حد واندازه هاي فدراسيون كشورهاي اطراف مان رشد كند.

