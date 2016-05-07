به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که روز شنبه جانشین علی کفاشیان شد فدراسیونی را تحویل گرفت که در مجموع نمره قبولی دارد و اگر چه بعضی کمبودهای اقتصادی شاید به دلیل عدم رعایت قوانین حق پخش تلویزیونی و ... در این فدراسیون وجود دارد اما رئیس جدید فدراسیونی را تحویل گرفت که:

1 - تیم فوتبال بزرگسالان، پس از حضور در جام جهانی و بعد از آن در برابر سوئد و شیلی و ژاپن نتایج خوبی گرفت و امروز با کارلوس کی‌روش در رنکینگ فیفا اول قاره آسیاست.

2 - در فوتبال ساحلی، پیشرفت‌ها تا جایی جلو رفت که ایران حتی قهرمان جهان هم شد، در مجموع الان هم شرایط بسیار خوبی دارد و طی سه سال اخیر بدترین رنکینگ، هفتم در دنیا بوده است.

3 - در فوتبال بانوان، رشد خوبی صورت گرفته است و نسبت به چند سال قبل شرایط بسیار بهتر شده است.

4 - در فوتسال آقایان، تیم ملی ایران تقریبا همیشه پای ثابت فینال قاره و قهرمانی بوده است.

5 - در فوتسال بانوان قهرمان آسیا شدیم و خانم گل و فنی ترین بازیکن آسیا را داریم.

در واقع تنها نقطه ضعف جدی همچنان تیم های پایه است که در رده جوانان و امید نتایج خوبی گرفته نشد.

اگر چه فدراسیون فوتبال برای آینده جای کار زیادی دارد و در برخی موارد مثل ارتباط با فیفا و کنفدراسیون آسیا، باید قویتر شود و در نهایت بتواند با صدا و سیما هم به نقطه مشترکی برسد اما هرچه هست، در بعد کارنامه ای، فدراسیون کفاشیان خوب عمل کرده و رقابت با او کار سختی است.