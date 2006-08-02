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۱۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۱۷

دبير كل انجمن محصولات ارگانيك در گفتگو با "مهر":

انجمن محصولات ارگانيك تاسيس شد

انجمن محصولات ارگانيك تاسيس شد

دبير كل انجمن محصولات ارگانيك از تاسيس انجمن محصولات ارگانيك با هدف حمايت از توليد محصولات كشاورزي طبيعي و بدون استفاده از كود و سموم شيميايي خبر داد و گفت: معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي ، يكي از معاونان وزير بازرگاني و رئيس سازمان حفظ و نبابات از جمله اعضاي اين انجمن خواهند بود.

سيد رضا نوراني درگفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به تاسيس انجمن محصولات ارگانيك ، افزود: اين تشكل  در راستاي حمايت از توليد كنندگان محصولات ارگانيك  كه به صورت طبيعي  و بدون استفاده ازكود و سموم شيميايي توليد مي شود ، تاسيس شده است .

وي با اشاره به ارزش افزوده بالاي محصولات ارگانيك در دنيا ، گفت: ارزش افزوده  يك كيلو گرم ميوه ارگانيك در دنيا  سه تا چهار برابر ميوه معمولي قيمت دارد .

نوراني با اظهار خرسندي از حمايت مسئولان وزارتخانه ها از تاسيس اين انجمن افزود: هم اكنون معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي ، معاون وزير بازرگاني و زئيس سازمان حفظ و نبابات از اعضاي  انجمن محصولات ارگانيك هستند .

وي  تصريح كرد: اين انجمن با ارائه طرح هاي در زمينه توليد محصولات ارگانيك  به ارگان هاي ذي ربط از توليد محصولات ارگانيك  حمايت خواهد كرد .

نوراني  با تاكيد بر توليد محصولات ارگانيك و رابطه ان با سلامت انسان افزود: هم اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته توليد بسياري از محصولات كشاورزي به طريقه ارگانيك توليد شده و اميد است  بتوان با راه اندازي چنين تشكل هايي بسياري از محصولات غذايي دزر داخل كشور را مانند ميوه ، فرآورده هاي دام و طيور و حتي علوفه را به روش ارگانيك توليد كرد .

وي  با دعوت از كارشناسان و متحصصان براي عضويت و همكاري در اين تشكل افزود: عضو گيري براي تشكل محصولات ارگانيك تا 25 مرداد ماه ادامه دارد و انتخابات براي تعيين اعضاي هيئت رئيسه اين انجمن در14 شهريورماه  در اتاق بازرگاني ايران برگزار خواهد شد .

کد مطلب 361818

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