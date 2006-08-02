انجمن محصولات ارگانيك تاسيس شد

سيد رضا نوراني درگفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به تاسيس انجمن محصولات ارگانيك ، افزود: اين تشكل در راستاي حمايت از توليد كنندگان محصولات ارگانيك كه به صورت طبيعي و بدون استفاده ازكود و سموم شيميايي توليد مي شود ، تاسيس شده است .

وي با اشاره به ارزش افزوده بالاي محصولات ارگانيك در دنيا ، گفت: ارزش افزوده يك كيلو گرم ميوه ارگانيك در دنيا سه تا چهار برابر ميوه معمولي قيمت دارد .

نوراني با اظهار خرسندي از حمايت مسئولان وزارتخانه ها از تاسيس اين انجمن افزود: هم اكنون معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي ، معاون وزير بازرگاني و زئيس سازمان حفظ و نبابات از اعضاي انجمن محصولات ارگانيك هستند .

وي تصريح كرد: اين انجمن با ارائه طرح هاي در زمينه توليد محصولات ارگانيك به ارگان هاي ذي ربط از توليد محصولات ارگانيك حمايت خواهد كرد .

نوراني با تاكيد بر توليد محصولات ارگانيك و رابطه ان با سلامت انسان افزود: هم اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته توليد بسياري از محصولات كشاورزي به طريقه ارگانيك توليد شده و اميد است بتوان با راه اندازي چنين تشكل هايي بسياري از محصولات غذايي دزر داخل كشور را مانند ميوه ، فرآورده هاي دام و طيور و حتي علوفه را به روش ارگانيك توليد كرد .

وي با دعوت از كارشناسان و متحصصان براي عضويت و همكاري در اين تشكل افزود: عضو گيري براي تشكل محصولات ارگانيك تا 25 مرداد ماه ادامه دارد و انتخابات براي تعيين اعضاي هيئت رئيسه اين انجمن در14 شهريورماه در اتاق بازرگاني ايران برگزار خواهد شد .