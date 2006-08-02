  1. هنر
  2. سایر
۱۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶

/ واكنش اتحاديه ناشران به اعلام خبر حذف يارانه از كاغذ /

طرح هايي براي بازنگري در شيوه هاي گذشته يارانه كاغذ داريم

طرح هايي براي بازنگري در شيوه هاي گذشته يارانه كاغذ داريم

سخنگوي اتحاديه ناشران تهران اعلام كرد : اين اتحاديه آمادگي دارد طرح هاي خود را براي بازنگري در روند گذشته يارانه كاغذ در اختيار وزارت ارشاد قرار دهد .

در پي گفتگوي خبرگزاري مهر با معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اعلام حذف يارانه كاغذ از سال آينده ، جعفر همايي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : هيات مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران با حذف يارانه كاغذ موافق است . اين مساله در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در ارديبهشت سال 1384 با امضاي  بيش از 260 ناشر فعال ، شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان تهران و اتحاديه و شركت تعاوني ناشران آذربايجان شرقي درخواست شده بود .

وي در ادامه تصريح كرد : ساير سياست هاي حمايتي در حوزه كتاب نيز از جمله بن خريد كتاب ، اعطاي تسهيلات ارزان قميت براي توليد كتاب و وام اجاره به شرط تمليك ، خريد كتاب توسط معاونت فرهنگي ، خريد كتاب توسط هيات امناي كتابخانه هاي عمومي و برگزاري نمايشگاه هاي استاني نيازمند بازنگري هستند.

سخنگوي اتحاديه ناشران يادآور شد : هرگونه حمايت از نشر كتاب بايد به گونه اي طراحي شود كه تعلق آن به فعالان حوزه فرهنگ مكتوب عام ، علني ، شفاف ، كارآمد ، غير قابل تبديل به رانت و همسو با منافع ملي باشد .

وي خاطرنشان كرد : هيات مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران آمادگي خود را براي تعامل با مسئولان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ارائه طرح هاي كارشناسي شده در خصوص بازنگري روند گذشته و اتخاذ سياست هاي مناسب - كه ضمن تامين منافع ناشران ، كتابفروشان ، موزعان و مخاطبان كتاب زمينه توسعه فرهنگ مكتوب را فراهم آورد - اعلام مي كند.

 

کد مطلب 361819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه