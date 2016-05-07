ارکستر سمفونیک روسیه‌ در پالمیرا کنسرت اجرا کرد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، جمعی از نوازندگان پیشروی ارکستر سمفونیک روسیه‌ در تالار باستانی تاتر شهر پالمیرا برای سربازان روسی در این کشور کنسرت اجرا کردند.

والری گریگوف رهبر ارکسترای شهر سن پترزبورگ که‌ رهبری این اجرا را هم برعهده‌ داشت، در این خصوص گفت: در این اجرا ما قطعاتی از یوهان سباستین باخ، سرگئی پروکوفیف و ردیون شچدرین را برای سربازان روسی حاضر در سوریه‌ و جمعی از خبرنگاران و مسئولین سوریه‌ اجرا کردیم.

ولادیمر پوتین بعد از اجرای این کنسرت گفت: من از این کار به‌ موقع، این گروه‌ هنری تشکر می کنم، بویژه‌ که‌ به‌ تازگی این شهر باستانی از دست تروریست‌ها آزاد شده‌ است.

وی افزود: به‌ نظر من این نشانه‌ای از امید و به‌ یاد آوردن تلاشهایمان در سوریه‌ است. این کنسرت نه‌ تنها نشانه‌ای از تولد دوباره‌ پالمیرا که‌ نشانه‌ ارزش‌های فرهنگی کل بشریت است، ما برای دیدن تمدن بشری نیازمند خلاص شدن از شر تروریسم در جهان هستیم.

شایان ذکر است که‌ نیروهای ارتش سوریه‌ با پشتیبانی جنگنده‌های روسی در ماه‌ مارس ۲۰۱۶ موفق به‌ آزاد کردن شهر تاریخی پالیمرا در سوریه‌ شدند.

والری گریگوف همچنین در سال ۲۰۱۲ یک کنسرت خیریه‌ در توکیو برای قربانیان فاجعه‌ فوکوشیما برگزار کرده‌ است.