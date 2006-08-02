به گزارش خبرگزاري "مهر"، طرفين در اين ديدار برنامه هاي آموزشي خطرات مين، كمك به كشاورزان و دامداران مناطق آلوده به مين و تهيه نرم افزارهاي اطلاعات و آمار مصدومين مين و گلوله هاي عمل نكرده را مورد بررسي قرار دادند.

در اين مذاكرات، طرفين بر ضرورت انجام كليه ارتباطات بين المللي صليب سرخ (ICRC) از طريق مركز مين زدايي جمهوري اسلامي ايران (IRMAC) به عنوان اصلي ترين و تنها مركز فعال مين زدايي در ايران تاكيد كردند.

در ادامه اين نشست، "بن لارك" با اشاره به ضرورت گسترش همكاري و تبادل نظر ميان كميته بين المللي صليب سرخ و مركز مين زدايي جمهوري اسلامي ايران گفت: كميته بين المللي صليب سرخ (ICRC) آماده است تا در تهيه و استفاده از نرم افزارهاي جايگزين "ايمزما" با مركز مين زدايي جمهوري اسلامي ايران همكاري كند.

وي در ادامه با اشاره به اقدامات كيمته بين المللي صليب سرخ در تجاوز اخير رژيم صهيونيستي به مردم لبنان از تداوم جنگ ابراز نگراني كرد.

در پايان رئيس مركز مين زدايي كشورمان گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي آموزش خطرات مين، اقدامهاي پيشگيرانه و حمايتي از دامداران، كشاورزان و عشاير را تشريح كرد.