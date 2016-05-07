برگزاری طرح حمایت ماندگار دراستان اصفهان همزمان با هفته هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی پیش از ظهر شنبه با اشاره به برنامههای هفته هلال احمر در استان اصفهان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت ماه با شعار «بنی آدم اعضای یک پیکرند» به عنوان هفته هلال احمر نامگذاری شده و جمعیت هلال احمر استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت این هفته برنامه های متنوعی را پیشبینی کرده است.
وی در ادامه به تقویم روز شمار این هفته اشاره و تصریح کرد: ۱۸ اردیبهشت به عنوان جوانی به رنگ مهربانی،۱۹ اردیبهشت همراهان مهربانی،۲۰اردیبهشت حلقه اتصال مهربانی،۲۱ اردیبهشت آموزش، دریچه ای به دنیای آرام،۲۲ اردیبهشت ایثار برای کاهش آلام بشری،۲۳ اردیبهشت امدادگران پیشگامان مهربانی و ۲۴ اردیبهشت مهر مشارکت نامگذاری شده است.
مومنی افزود: از جمله برنامههایی که به مناسبت هفته هلال احمر در استان برنامهریزی شده، گلباران و عطر افشانی گلزار شهدا، دیدار خانوادههای شهدای امدادگر و ایثارگر جمعیت هلال احمر استان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان است
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به دیگر برنامههای هفته هلال احمر در استان گفت: دیدار با ائمه جمعه و فرمانداران شهرستانها، از برنامههای هفته هلال احمر خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخاباتی پرشور و حضور حداکثری اعضاء در چهارمین دوره انتخابات مجامع در روز جمعه ۲۴ اردیبهشت تصریح کرد: برنامههای دیگر هفته هلال احمر عبارت از برنامهریزی به منظور ویزیت رایگان و برپایی چادر سلامت با محوریت غربالگری تست قند و فشار خون، اجرای طرح نیابت و بازدید از سرای سالمندان است.
مومنی با بیان بخش دیگری از برنامهریزیهای انجام شده به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر گفت: افتتاح خانه هلال در شهرستان مبارکه، اجرای پروژههای حمایتی و داوطلبی در راستای کمک به محرومان، نیازمندان و بیماران، برگزاری طرح حمایت ماندگار (اهداء خون) در سطح شعب استان اصفهان با هماهنگی سازمان انتقال خون استان، برگزاری دورههای آموزشی در حوزه داوطلبان و فراخوان عضویت در کانونهای دانشجویی و دانش آموزی نیز از برنامههای جمعیت هلال احمر استان بهمنظور گرامیداشت هفته هلال احمر است.
وی اظهار کرد: همچنین برگزاری مانورهای امدادی، بررسی وضعیت آمادگی پایگاهها، ارائه تخفیف به مراجعان مرکز فیزیوتراپی نیز بخش دیگری از این برنامهها است.
مدیرعامل هلال احمر اصفهان با اشاره به اینکه برگزاری همایش پیادهروی، برگزاری مسابقات فرهنگی امدادی و ورزشی، برپایی نمایشگاههای توانمندی جمعیت هلال احمر در طول هفته از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود، عنوان کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی، نصب بنر هفته هلال احمر در معابر و میدانهای اصلی شهر، درج پیامهای آموزشی در روزنامهها و هفتهنامههای استانی و محلی و توزیع پوسترهای هفته هلال احمر در میان مراکز دولتی و رسانههای استان نیز از دیگر برنامههای این هفته به شمار می رود.
وی تصریح کرد: به مناسبت هفته هلال احمر، بیست و هفتمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر جوانان جمعیت هلال احمر نیز از تاریخ بیست و ششم اردیبهشت لغایت اول خرداد ماه به میزبانی این جمعیت برگزار خواهد شد.
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