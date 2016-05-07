احداث نیروگاه ۱۲۰۰مگاواتی برق و پالایشگاه خون در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی صبح شنبه در نشست سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی که با هدف تصمیم گیری در مورد دو طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی و پایشگاه پلاسمای خون در اراک برگزار شد، اظهار داشت: یک شرکت بلژیکی که مالک آن مسلمان و ترک است پذیرفته در پنج نقطه کشور پنج نیروگاه سیکل ترکیبی برق احداث کند.

وی افزود: یکی از این پنج منطقه، شهرستان ساوه در استان مرکزی است که قرار است در این منطقه نیروگاه یک هزار و ۲۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی با سرمایه گذاری یک میلیارد دلار احداث شود.

استاندار مرکزی بیان داشت: با وجود صنایع و واحدهای صنعتی در این منطقه و با توجه به بستر مناسب گسترش صنعت در ساوه، وجود چنین نیروگاهی ضروری است و تلاش خواهیم کرد به هر نحو این سرمایه گذاری در استان انجام پذیرد.

زمانی قمی با اشاره به اینکه همه امکانات و زیرساخت ها برای اجرای این طرح در ساوه مهیا است، افزود: برای استقرار این نیروگاه در ساوه تلاش و مساعدت دستگاه های مرتبط ضرورت دارد.

وی ادامه داد: همچنین شورای اقتصاد کشور نیز در چند هفته آینده پس از تصویب، این طرح دستور العمل را برای اجرا به استان ابلاغ خواهد کرد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه زمین این طرح از سوی کارشناسان شرکت سرمایه گذار باید تایید شود، اظهار داشت: وزارت نیرو پذیرفته که این طرح به روش B.O.O سرمایه گذاری شود و دولت هم تضمین کرده که برق تولیدی این نیروگاه را برای مدت شش سال از سرمایه گذار خریداری کند و پس از آن هم شرکت، محصول خود را در حوزه رقابت آزاد برق به مشتریان بفروشد.

زمانی قمی در مورد طرح دیگر سرمایه گذاری خارجی در استان نیز گفت: در سفر یک هیات کره ای به ایران توافق نامه ای برای احداث یک پالایشگاه پلاسمای خون در ایران به امضای مقامات کشوری رسید.

استاندار مرکزی تصریح کرد: بسیاری از استان های کشور تمایل دارند این پروژه در منطقه آنان احداث شود و استان مرکزی نیز تلاش دارد که زمین های احداث پالایشگاه پلاسمای خون در این استان و در شهر زرندیه فراهم شود.

زمانی قمی افزود: استان مرکزی قبل از حضور هیات کره ای در ایران با یک شرکت خارجی و طرف ایرانی در این خصوص مذاکراتی داشتند و گروه کارشناسان این شرکت را نیز متقاعد کردیم که شهرستان زرندیه با شرایطی که دارد می تواند منطقه مناسبی برای اجرای این طرح باشد و در ابتدای مذاکره این شرکت نسبت به سرمایه گذاری در زرندیه تمایل نشان داده است.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در نشست سرمایه گذاری خارجی امروز موافقت شد یک تیم کارشناسی متشکل از امور آب، گاز، محیط زیست، برق، منابع طبیعی و امور اراضی به شهرستان های ساوه و زرندیه سفر کنند تا بررسی های کارشناسی برای زیرساخت های انجام این دو طرح و زمین مناسب برای آن در نظرن گرفته شود.

زمانی قمی در پایان گفت: صحبت های بیان شده به این معنی نیست که این دو پروژه به طور قطع در استان سرمایه گذاری خواهد شد اما به معنی این است که همه اراده ها برای انجام این دو پروژه در استان متمرکز شده و پیگیری آن نیز از امروز شروع شده است.