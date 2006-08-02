هري پاتر زنده بماند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، جان ايروينگ در نشست مطبوعاتي روز گذشته پيش از برنامه خيريه كتابخواني در سالن راديو سيتي ميوزيك هال شهر نيويورك گفت : براي هري آرزو مي كنم كه جان خود را از دست ندهد.

استفان كينگ نيز كه در اين نشست حضور داشت گفت اطمينان دارد كه رولينگ نسبت به قهرمان داستان هاي خود منصف خواهد بود.

كينگ با اشاره به تلاش آرتور كنان دويل براي كشتن شخصيت شرلوك هلمز گفت : نمي خواهم هري نيز چون شرلوك هلمز به آبشارهاي رايشن باخ قدم بگذارد.

فشارهاي طرفداران داستان هاي شرلوك هلمز سرانجام باعث شد كه " كونان دويل " هلمز را نجات دهد و در داستان هاي بعدي حضور داشته باشد.

جي كي رولينگ نويسنده بريتانيايي كه مجموعه كتاب هاي هري پاتر وي تاكنون سيصد ميليون نسخه در سراسر جهان به فروش رفته است اعلام كرد كه هنگام پشت سرگذاشتن فرآيند نوشتن آخرين كتاب از مجموعه هري پاتر احساس بدي نداشته است.

وي گفت : احساس مي كنم كاملا آزاد شده ام. اكنون مي توانم تصميم نهايي خود را درمورد داستان اتخاذ كنم و فكر مي كنم برخي از طرفداران از اين تصميم من منزجر شده و برخي بدان علاقه خواهند داشت؛ اما پايان داستان همان طور است كه بايد باشد.

خالق داستان هاي هري پاتر ضمن امتناع از توضيحات بيشتر گفت : اكنون مراحل پاياني داستان را مي نويسم همان طور كه هميشه درنظر داشتم؛ اما چند كاراكتر كه انتظار مي رفت تا پايان داستان زنده بمانند در قسمت پاياني كشته مي شوند و يكي از كاراكترها به مجازات خود مي رسد.

رولينگ درپاسخ به اين پرسش كه حكمت كشته شدن اين شخصيت ها چيست گفت كه وي از كشتن شخصيت هاي اصلي كه در كتاب ششم كشته شدند لذت نبرده؛ اما نوع داستان نيازمند كشته شدن اين قهرمان بوده است.

اين نويسنده براي پرهيز از فاش شدن داستان براي كساني كه هنوز قسمت ششم را نخوانده اند به نام قرباني كتاب قبلي اشاره نكرد.

وي ضمن گشودن دري براي افزايش ترس طرفداران در رابطه با امكان مرگ هري افزود : گاهي نويسنده اي تنها به دليل اين كه ديگر نويسندگان پس از مرگ وي داستان اصلي را ادامه ندهند قهرمان داستان خود را مي كشد.

استفن كينگ دراين ميان يادآور شد هنگامي كه وي كتاب " زاويه بي روح " را نوشت و يكي از شخصيت هاي آن سگي را به قصد كشت لگد زد با نامه هاي اعتراض آميز بسياري مواجه شد.

رولينگ همچنين اشاره كرد كه ايروينگ كاراكترهاي بيشتري را نسبت به وي به كشتن داده است.