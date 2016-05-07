ابلاغ آیین نامه بازنگری شده دکتری/ نمره رساله در معدل نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شریعتی نیاسر، با بیان این مطلب که ضوابط آموزشی دانشجویان دوره دکتری از سال ۹۵ به بعد متفاوت خواهد بود، گفت: با توجه به آیین‌نامه جدید، دوره دکتری می‌تواند حداقل ۳ ساله باشد، درحالی که در گذشته دوره دکتری حداقل ۴ ساله بود.

وی افزود: آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری که نتوانستند در یک درس موفق شوند با توجه به این آیین نامه جدید این امکان برای آنان فراهم شده که مجدد این درس را انتخاب کنند تا از عقب افتادن تحصیلی آنان جلوگیری شود.

شریعتی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های این آیین‌نامه صدور گواهی گذراندن دوره به افرادی است که موفق نشده‌اند دوره دکتری خود را به تمام کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه دیگر نمره رساله دوره دکتری در معدل محسوب نمی شود، افزود: در آیین نامه جدید دوره دکتری مقررشده نمره رساله دیگر در معدل محسوب نشود و این نمره صرفا جهت ارزیابی کیفی و علمی دانشجو لحاظ خواهد شد و معدل دانشجو فقط حاصل واحدهای گذرانده شده باشد.

شریعتی گفت: در آیین نامه های جدید توجه ویژه‌ای به موضوع مقابله با تقلب‌های علمی شده است.