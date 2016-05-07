۳ مجروح در برخورد ۲ پژو و ۳ پراید

سرهنگ داوود قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوالی ساعت ۱۷:۳۰ جمعه در کیلومتر ۷ آزادراه قزوین - زنجان بر اثر برخورد پژو ۴۰۵ با پژو ۲۰۶ و ۳ دستگاه پراید ۳ تن مجروح شدند.

وی افزود: علت این حادثه تخطی از سرعت راننده پژو ۴۰۵ بوده است.

جانشین رئیس پلیس‌راه راهور ناجا به حادثه دیگری حوالی ساعت ۱۹:۳۰ جمعه در کیلومتر ۷ محور هراز اشاره کرد و گفت: بر اثر برخورد ۶ وسیله نقلیه شامل ۲ پراید، پیکان، سمند، پژو ۴۰۵ و وانت نیسان یک تن مجروح شدند.

به گفته وی علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس‌راه در دست بررسی است.