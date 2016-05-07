تاج چگونه رئیس شد/ از اتهام به جهانگیری تا سفارش یک آقازاده

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پس از کش و قوس های فراوان در نهایت مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال از ساعت ۹:۳۰ دقیقه امروز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه با حضور اعضای مجمع، نمایندگان نهادهای نظارتی، وزیر ورزش و جوانان و مسئولان فدراسیون فوتبال در سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار شد شد و در پایان مهدی تاج با کسب ۵۰ رای جانشین علی کفاشیان در ریاست این فدراسیون شد.

در پایان این مجمع ترکیب مدیریت فدراسیون فوتبال به شرح زیر انتخاب شد:

رئیس : مهدی تاج

نایب رئیس اول: علی کفاشیان

نایب رئیس دوم: اسلامیان برای این پست رای نیاورد و قرار است برای سازمان لیگ سرپرست گذاشته شود

نایب رئیس سوم (بانوان) : الهه عرب عامری

اعضای هیات رئیسه: کاظم طالقانی، فریدون اصفهانیان، هدایت الله ممبینی، محمود شیعی و حیدر بهاروند

گزارش کامل گروه ورزشی مهر از برگزاری این مجمع و اینکه چگونه تاج رئیس فدراسیون فوتبال شد را در زیر می خوانید:

* ورود اعضای مجمع و نامزدها

اعضای مجمع فدراسیون فوتبال برای حضور در انتخابات و برگزاری این مجمع از ساعت ۸:۳۰ وارد مجموعه ورزشی انقلاب شدند و در سالن همایش های آکادمی ملی المپیک مستقر شدند.

* همه نگاه ها به کفاشیان است

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که از او به عنوان اصلی ترین مرد انتخابات امروز نام برده می شود نیز به همراه نامزدهای انتخابات وارد سالن همایش و محل برگزاری انتخابات شد. در این مجمع همه نگاه ها به کفاشیان است و این پرسش در مورد او مطرح است که در نهایت به سمت کدام یک از نامزدهای ریاست خواهد چرخید.

* گودرزی و سجادی وارد مجمع شدند

محمود گودرزی وزیر و نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش هم دقایقی پس از شروع رسمی مجمع وارد سالن همایش آکادمی ملی المپیک شدند تا بر روند برگزاری مجمع نظارت داشته باشند.

* بی اطلاعی دبیرکل از جلسه شبانه اعضای مجمع

علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون فوتبال هنگام ورود به سالن با ابراز بی‌اطلاعی از برگزاری جلسه جمعه شب اعضای مجمع گفت: من هم از شما شنیدم که دیشب اعضای مجمع، جلسه‌ای برگزار کردند اما نه از آن اطلاعی دارم و نه خبر دارم که چنین جلسه‌ای برگزار شده است.

* کفاشیان دستور جلسه را مشخص کرد

رئیس فدراسیون فوتبال در ابتدای این مجمع نفراتی که باید در شمارش آرا و نظارت بر آن حضور داشته باشند را با رای حاضرین انتخاب کرد. سپس گزارشی از مجمع قبلی و ۹ موردی که به تصویب رسیده بود را قرائت کرد که به تصویب مجدد اعضای مجمع رسید.

* امکانات برای رسانه ها مناسب نیست

اتاقی که برای نمایندگان رسانه های گروهی در نظر گرفته شده است مجهز به اینترنت مناسب و تصویر زنده از محل مجمع نیست که همین امر باعث اعتراض و ناراحتی خبرنگاران شده است. خبرنگاران در اتاقی یک طبقه پایین تر از محل برگزاری مجمع قرار دارند و البته هنوز تصویر زنده مجمع را دریافت نمی کنند.

* پخش زنده مجمع قطع شد

درحالی که شبکه ورزش در حال پخش زنده این مجمع بود، با تصمیم مسئولان خبرنگاران و تصویربرداران این شبکه مثل خبرنگاران و عکاسان سایر رسانه ها از سالن مجمع به بیرون هدایت شدند تا مجمع پشت درهای بسته برگزار شود. در این لحظه دوربین ها را به سمت دیوارها چرخاندند تا تصویری نگیرد. حسینی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال نیز در این مورد گفت: اصلا قرار نبوده مجمع به صورت زنده پخش شود. قرار این بود که تصویربرداران فقط ۱۵ دقیقه ابتدایی را در مجمع باشند.

* یک عضو مجمع با چمدان آمد!

علیرضا مراد حاجتی مدیرعامل شرکت ملی حفاری چمدان به دست و چهل دقیقه بعد از شروع جلسه مستقیم از فرودگاه رسید و وارد مجمع شد.

* مدیرعامل سایپا: ترافیک امروز حرف و حدیث زیادی دارد

بیت الله رضایی مدیرعامل باشگاه سایپا یکساعت بعد از آغاز مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال رسید و در مورد دلیل تاخیرش گفت： بخاطر ترافیک دیر به مجمع رسیدم. ترافیک امروز حرف و حدیث زیادی دارد!

* فرصت ۱۰ دقیقه ای به سه نامزد ریاست

پس از فراهم شدن مقدمات برگزاری مجمع، به هر یک از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال ۱۰ دقیقه فرصت داده شد تا برنامه های مد نظرشان را برای اعضای مجمع بازگو کنند. مصطفی آجورلو نخستین سخنران بود که برنامه هایش را تشریح و ابراز امیدواری کرد بتواند برای فوتبال موثر باشد. سپس مهدی تاج و در نهایت عزیز محمدی نیز برنامه هایشان را برای اعضای مجمع ارائه کردند.

آجورلو: شش برنامه دارم

مصطفی آجورلو نامزد ریاست فدراسیون فوتبال با تشریح برنامه هایش برای این فدراسیون گفت: من شش برنامه دارم که موفقیت تیم ملی، گسترش آکادمی ملی فوتبال، باشگاه محوری و... جزو آنهاست. باید این برنامه‌ها را پیش ببریم. فوتبال باید به تمام کشور برود نه فقط یک یا دو استان فوتبال داشته باشند. حتی استانی مانند سیستان و بلوچستان هم باید فوتبال داشته باشد. در آخر باید به حاکمیت و دولت نشان دهیم که فوتبال استقلال دارد و باید به فوتبال احترام بگذارند.

مهدی تاج: استقلال فدراسیون را دنبال می کنم

یکی دیگر از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال گفت: تعامل با دولت نافی استقلال فدراسیون نیست و موجب تقویت فوتبال می شود. متعهد می شوم به استقلال فدراسیون و تبعیت از قانون پایبندباشم. من استقلال فدراسیون را دنبال می‌کنم. تاج اولویتهایش را اینگونه برشمرد شفافیت مالی، ارتقای فنی، پایداری اقتصادی و خصوصی سازی از راه درست.

مهدی تاج در ادامه برنامه هایش گفت: چهار سازمان تعریف کرده ام： اول سازمان اقتصادی با هدف درآمدزایی. سازمان تیم ملی و مرکز تیم های ملی. سازمان لیگ فوتبال و چهارم سازمان لیگ فوتسال و فوتبال ساحلی.

عزیز محمدی: چهار کمپ تیم ملی می سازم

سومین نامزد ریاست فدراسیون فوتبال در تشریح برنامه هایش گفت: ارتقا دانش و فرهنگ عامل اصلی جلوگیری از بحران فوتبال، رویکرد به تجارت در فوتبال، استفاده از نظر کارشناسان و اصلاحات جدی در فوتبال، تدوین اساسنامه تغییر ساختار فدراسیون، شفاف سازی درآمد، تعامل با وزارت ورزش و ساخت کمپ تیم ملی در چهار اقلیم کشور جزو اولویت های کاری بنده است.

وزیر ورزش: تکامل فدراسیون به نحو احسن رقم بخورد

محمود گودرزی پس از سخنرانی سه کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال گفت: دوستان عنایت کنند تا این مرحله از تکامل فدراسیون به نحو احسن رقم بخورد. ۱۳ فدراسیون در المپیک هستند که جای فدراسیون فوتبال خالی است. اگر این را نتیجه تلقی کنیم موفق نبوده‌ایم. این موضوع در جام جهانی هم رقم خورد ولی جای خشنودی دارد. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همواره آویزان دولت بودند و همواره در مشکلات مالی قرار داشتند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۰ مجمع تشکیل شده است گفت: این بار این مجمع به خاطر شرایط حساسیت بیشتری دارد. امیدوارم با تعامل و دقت نظر اعضا به تعیین سرنوشت انتخابات و ایجاد فضای سالم کمک کنیم.

گودرزی ادامه داد: باید کمک کنیم تا وضعیت مناسبی در فوتبال حاکم شود. باید از فدراسیون هم تشکر کنم. شما خط مقدم هستید و فعالیت های شما دیده می شود.

بعد از صحبت های گودرزی علیرضا اسدی امور مجمع را در دست گرفت و ابراز امیدواری کرد تا مجمع به بهترین شکل پیش برود. جاللب اینکه پس از صحبت های گودرزی که در میانه های آن تصویر مجمع برای خبرنگاران قطع شده بود، مجددا ارتباط اتاق خبرنگاران با مجمع برقرار شد!

* وزیر ورزش رای خود را به صندول انداخت

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نخستین فردی بود که رای خود برای انتخاب رئیس فدراسیون را به صندوق انداخت. در این مجمع ۷۲ نفر حق رای دارند.

* عابدینی: مجمع قطعا نتیجه دارد

امیر عابدینی پس از شروع رای گیری از اعضای مجمع گفت: انتخابات قطعا نتیجه دارد.

محمد نجفی رییس هیات بوشهر نیز گفت: اعضا رای سفید نمی اندازند. این عاقلانه نیست. بعید است انتخابات به دور دوم برود. نجفی با بیا اینکه پیش بینی عادل فردوسی پور از ارای سفید درست نبوده گفت： باید دو سوم آرا در دور اول احراز شود.

* کلید صندوق آرا ناپدید شد

درحالی که رای گیری از ۷۳ عضو مجمع به پایان رسیده بود کلید صندوق آرا برای لحظاتی ناپدید شد و البته خیلی زود پیدا شد. شمارش آرا برای مشخص شدن وضعیت دور اول انتخابات آغاز شده است.

* مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد

در پایان شمارش آرای اعضای مجمع فدراسیون فوتبال مهدی تاج با کسب ۵۰ رای به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد. در پایان رای گیری از مجموع ۷۳ رای، مهدی تاج ۵۰ رای، مصطفی آجورلو ۱۵ رای و عزیز محمدی ۶ رای را به خود اختصاص دادند.

* صحبت های نماینده سازمان بازرسی دردسرساز شد

پس از آنکه نماینده سازمان بازرسی اعلام کرد نواب رئیسی در فدراسیون فوتبال هم شغل محسوب می شود و این سازمان طی نامه ای به وزیر ورزش با متخلفان برخورد خواهد کرد، برخی اعضای مجمع به این موضوع اعتراض کردند و قصد ترک مجمع را داشتند که علیرضا اسدی و علی کفاشیان از آنها خواستند برای برگزاری مطلوب مجمع منصرف شوند و در جلسه بمانند.

* ترکی: پیش بینی می شد تاج رئیس شود

محسن ترکی داور پیشکسوت فوتبال ایران پس از مشخص شدن رئیس فدراسیون گفت: پیش بینی می‌شد تاج رئیس شود ولی تصورم این بود که انتخابات به مرحله دوم برود. وی درباره قول تاج به داورها تاکید کرد： قولهای زیادی شنیدیم ولی امیدواریم مثل قبل نباشد.

ترکی درباره شائبه هماهنگی قبل از انتخابات تصریح کرد： من دیشب مشهد بودم و صبح به تهران آمدم و چیزی نشنیدم ولی لابی طبیعی است.

* کفاشیان نایب رئیس شد، اسلامیان رای نیاورد

برای نواب رئیس فدراسیون فوتبال رای گیری شد که طی آن علی کفاشیان با ۶۴ رای به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد. محمود اسلامیان که برای نایب رئیسی دوم پیشنهاد شده بود با ۳۵ رای نتوانست به این عنوان برسد. اما الهه عرب عامری با ۴۶ رای به عنوان نایب رئیس بانوان انتخاب شد.

* سه عضو هیات رئیسه انتخاب شدند

در ادامه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال رای گیری برای انتخاب اعضای هیات رئیسه برگزار شد که کاظم طالقانی با ۴۵ رای و محمود شیعی با ۴۳ رای بعنوان اعضای جدید هبات رییسه انتخاب شدند. همچنین فریدون اصفهانیان با ۳۸ رای به عنوان عضو هیات رئیسه انتخاب شد اما کار حیدر بهاروند، میرشاد ماجدی، هدایت ممبینی، شاه کرمی، حاج جعفری و کامرانی فر به دور دوم کشیده شد تا رقابت بین ۶ نفر باشد. از بین ۶ نفر، دو گزینه دیگر انتخاب خواهند شد تا در کنار اصفهانیان، شیعی و طالقانی قرار بگیرند.

* درخواست عجیب آجورلو پس از شکست در انتخابات

مصطفی آجورلو یکی از سه نامزد ریاست فدراسیون فوتبال که با ۱۵ رای در مقابل ۵۰ رای مهدی تاج نتوانست به فدراسیون راه پیدا کند پس از آنکه انتقادات تندی به وزیر ورزش و جوانان و جهانگیری معاون رئیس جمهور داشت، یک درخواست عجیب را هم مطرح کرد.