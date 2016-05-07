به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شکیبایی سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در بیانیه‌ای مطبوعاتی ضمن تبریک ایام مبارک پیش‌رو به ویژه ولادت باسعادت سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و روز پاسدار، ولادت پرخیر و برکت حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) و روز جانباز به پاسداران و جانبازان سرافراز ایران اسلامی از صدور کارت‌های عضویت جدید انجمن برای اعضا خبر داد.

وی با اعلام اینکه کارت‌های جدید شناسایی اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان صادر شده است، از همه اعضا خواست تا برای دریافت کارت‌های خود از طریق مراجعه به دفتر انجمن اقدام کنند.

وی تصریح کرد: کارت عضویت آن دسته از اعضایی که صادر نشده است احتمالاً به دلیل نقص مدارک بوده و همکاران رسانه‌ای که بتوانند نقایص پرونده عضویت خود را از طریق سایت انجمن و یا مراجعه حضوری برطرف نمایند بلافاصله کارت آنان صادر خواهد شد.

شکیبایی از اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان خواست به هنگام مراجعه به دفتر انجمن برای دریافت کارت عضویت خود حتما یک قطعه عکس ۴*۳ با خود به همراه داشته باشند.

سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان همچنین به متقاضیانی که خواستار عضویت در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان هستند خواست تا با مراجعه به سایت انجمن به نشانی www.aomj.ir و یا دفتر انجمن به نشانی خیابان شریعتی نرسیده به سه‌راه‌طالقانی روبرو سینما صحرا پلاک ۱۶۸ واحد ۱۴ فرم‌های مربوطه را پر کرده تا عضویت آنان در هیات مدیره بررسی شود.