به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پايگاه خبري پليس، سرهنگ رسول حيدرزاده روز شنبه افزود: در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق كالا، عوامل آگاهي و مبارزه با مواد مخدر پليس راه آهن آذربايجان با اطلاع دريافتي از منابع، بلافاصله مراتب بصورت ويژه در دستور كارماموران انتظامي قرار گرفت.

وي ادامه داد: با تلاش ماموران آگاهي پليس راه آهن آذربايجان در ايستگاه راه آهن تبريز ۹۶۰ انواع مجسمه پلي استر تزئيني و ۲۰ گرامافون تزئيني خارجي قاچاق به ارزش تقريبي ۴۰۰ميليون ريال كه فاقد مدارك قانوني بود، كشف و ضبط شد.

رئيس پليس راه آهن آذربايجان از مردم و مسافران خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشكوك، يا هر گونه پيشنهاد و انتقاد آن را به پليس ۱۱۰ و ۱۹۷ گزارش كنند.