به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهبردها محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع منتخبان مجلس دهم سخنرانی کرد.
وی سخنرانیاش را با گریزی به مسائل بینالمللی و روابط خارجی آغاز کرد و گفت: شرایط منطقه ما شرایط خاصی است و از ایران انتظار میرود نقش تعیینکننده و سازنده بازی کند.
واعظی با بیان اینکه ایران میتواند سرمشق کشورهای منطقه باشد، تصریح کرد: برای مدیریت شرایط منطقه باید بتوانیم وفاق و همدلی خود را حفظ کنیم. اگر بخواهیم نقش تعیینکننده در منطقه داشته باشیم باید در داخل کشور نیز وفاق داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود با تاکید بر لزوم مدیریت فضای مجازی، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به دنبال مدیریت فضای مجازی هستیم. فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید. همه بخشها نیازمند استفاده از فضای مجازی هستند، اما برخی بخشها در فضای مجازی تخریبکننده اخلاق و کانون خانوادهاند.
وزیر ارتباطات با اشاره به برنامههای وزارت ارتباطات برای مدیریت فضای مجازی گفت: ایجاد امنیت شبکه و صیانت اجتماعی از برنامههای وزارت ارتباطات است. ما وظیفه داریم شبکه پاکی را در اختیار مردم قرار دهیم.
واعظی با تاکید بر لزوم توجه به تولید محتوای فاخر در فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات به دنبال افزایش خدمات و اپلیکیشنها است.
وی با اشاره به تلاشهای این وزارتخانه برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل افزود: ۱۷ درصد فارغالتحصیلان در حوزه اینترنت و الکترونیک هستند و ما تلاش داریم در این زمینه ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
وزیر ارتباطات همچنین از اراده وزارت ارتباطات برای ساخت ماهواره ملی در دانشگاهها خبر داد.
نظر شما