۲۴۳ دانشجوی تربیت معلم در زنجان فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر شنبه در همایش تجلیل ازاساتید دانشگاه فرهنگیان پردیس در محل دانشگاه فرهنگیان زنجان افزود: معلمان نقش بسیار سازنده و کلیدی در تعلیم و تربیت فرزندان جامعه اسلامی برعهده دارند و این مسوولیت بسیار سنگین است.

وی راه اندازی دانشگاه فرهنگیان را گام مهم و تاثیرگذار در زمینه توسعه علمی و به روز شدن دانش و آموزش فرهنگیان عنوان کرد و ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان که مورد توجه جدی آموزش و پرورش است باید بیش از گذشته تقویت شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان بابیان اینکه توجه به کیفیت آموزش معلمان در این دانشگاه باعث می شود خروجی خوبی هم ایجاد شود، گفت: در حال حاضر این دانشگاه نسبت به تربیت معلمان آینده از اساتید مجرب استفاده می کند.

تمجیدی از فارغ‌التحصیل شدن ۲۴۳ دانشجوی تربیت‌معلم در استان زنجان خبر داد و افزود: از سال ۹۱ مرکز تربیت‌معلم به دانشگاه فرهنگیان تبدیل شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان بابیان اینکه امسال برای نخستین بار دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به جمع معلمان استان اضافه می‌شوند تصریح کرد: در استان زنجان بیش از ۱۵ هزار فرهنگی تعلیم و تربیت دانش آموزان را بر عهده دارند.

تمجیدی به میزان تحصیلات عالیه معلمان اشاره کرد و یاد آورشد: فرهنگیان استان زنجان نسبت به برخورداری از تحصیلات دانشگاهی وضعیت مطلوبی نسبت به فرهنگیان سایر استان‌های کشور دارند و رتبه خوبی در سطح کشوری در زمینه میزان تحصیلات به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: دانش آموزان در اقیانوسی از اطلاعات غرق هستند و دانش آموزان با ابزارهای پیشرفته مهم ترین اطلاعات را دریافت می كنند.

در ادامه این مراسم رئیس دانشگاه های پردیس فرهنگیان استان زنجان گفت: هفته معلم بهانه ای برای پاسداشت جایگاه این قشر در ساحت تعلیم و تربیت است.

الهام کاوندی با بیان اینکه توسعه پایدار مبتنی بر سرمایه انسانی كشور بدون نقش ذی قیمت آنها امکان پذیر نیست افزود: تجلیل و تكریم معلم باید نظامند و در حیات اجتماعی جاری باشد.