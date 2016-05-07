حملات اخیر در سوریه روند صلح را به مخاطره می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرانک - والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در گفتگو با روزنامه نوین ازنابروکر سایتونگ همچنین افزود: آلمان در تلاش است تا با شرکای خود گفتگوهایی جدی برای از سرگیری مجدد آتش بس در سوریه را انجام دهد.

وی با انتقاد از حملات اخیر به مقر آوارگان و بیمارستانها در سوریه گفت: به هیچ عنوان نباید گامهای برداشته در روند برقراری ثبات در سوریه از حرکت متوقف شود.

وزیر امورخارجه آلمان در ادامه تصریح کرد: گفتگو ها و برگزاری نشست ها و کنفرانس ها برای تحقق صلح در سوریه باید جدی تر از گذشته پیش رود.

این در حالی است که امروز وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای از تمدید سه روزه آتش بس در استان «حلب» و شمال استان «لاذقیه» سوریه خبر داد.