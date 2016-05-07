تاکید برانکو روی دقت در زدن ضربات نهایی/ غیبت دو سرخپوش

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از رویارویی با گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۱ امروز در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی آغاز شد. سرخ‌پوشان در این تمرین به مرور کار‌های تکنیکی و تاکتیکی مشغول شدند. پاسکاری در محوطه محدود، حرکت از جناحین و شتزنی به سمت دروازه از جمله برنامه‌هایی بود که کادر فنی برای این تمرین در نظر گرفته بود.

مهرداد کفشگری امروز با لباس شخصی در محل تمرین حاضر شد. اما تمرین نکرد. میلاد کمندانی هم تنها به فیزیوتراپی پرداخت.

محسن بنگر امروز بدون مشکل در تمرینات تیمی حضور پیدا کرد. اما هنوز معلوم نیست که او تا فردا بتواندشرایط حضور در بازی را پیدا کند.

برانکو نکات مختلفی را در طول تمرین به بازیکنان متذکر می‌شد. سرمربی سرخ‌پوشان به مهاجمان تاکید داشت که در زدن ضربات نهایی دقت کنند. همچنین برانکو بار ها به مدافعان نحوه صحیح پوشش را تذکر داد.

محمود خوردبین که پیگیر کارهای سفر به تبریز بود، با تاخیر در محل تمرین حضور پیدا کرد. پرسپولیسی‌ها پس از این تمرین به هتل می‌روند تا پس از صرف ناهار راهی تبریز شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و نهم لیگ برتر از ساعت ۱۸ فردا یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف تیم گسترش فولاد تبریز می‌رود.