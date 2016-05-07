مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تنیس روی میز ملایر اظهار داشت: کارگاه آموزشی تنیس روی میز برای مربیان و بازیکنان تنیس روی میز ملایری با حضور ورزشکاران و مربی کره‌ای در خانه تنیس روی میز واقع در مجموعه ورزشی الغدیر ملایر برگزار شد.

وی افزود: «کیم» مربی تیم کره‌ای و از قهرمانان جهان و آسیا به همراه «کیم یو» و «کوو» دو تن از ورزشکاران صاحب‌عنوان ورزش تنیس روی میز کره در این کارگاه یک‌روزه حاضر شدند و به انتقال تجربیات خود به ورزشکاران ملایر پرداختند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به برگزاری سنت گل‌ریزان در سرای پهلوان پروری ملایر گفت: زورخانه پوریای ولی میزبان جمعی از ورزشکاران، خیرین و مسئولان شهرستان ملایر در مراسم سنتی پهلوانان ایران‌زمین بود که این گل‌ریزان به نفع ۳ نفر از ورزشکاران سرطانی شهرستان ملایر برگزار شد.

رضایی عنوان کرد: حضور مسئولان مردمی شهرستان ملایر در کنار ورزشکاران قوت قلبی برای ادامه راه ورزش شهرستان و پشتوانه‌ای برای خدمت محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه اداره ورزش و جوانان ملایر تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا در تمامی رشته‌های ورزشی فعال باشد و مردم این شهرستان در رشته‌های ورزشی موردعلاقه خود فعالیت کنند، بیان کرد: هم‌اکنون ۴۱ هیئت ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان در ملایر فعالیت می‌کنند که آمادگی دارند از نوجوانان و جوانان شهر ملایر در این ۴۱ رشته ورزشی ثبت‌نام به عمل‌آورند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر یادآور شد: طبق آمارگیری صورت گرفته نزدیک به ۹ هزار بیمه‌شده ورزشی در ملایر فعالیت می‌کنند.

رضایی با اشاره به حضور مربیان توانمند در هیئت‌های ورزشی ملایر گفت: ملایر درزمینهٔ مربی در هیئت‌های ورزشی مشکلی ندارد و در این هیئت‌ها ۱۷۱ مربی کارت دار و رسمی مسئولیت آموزش علاقه‌مندان را بر عهده‌دارند که در بعضی از موارد مربیان عضو تیم‌های ملی هستند و شهرستان ملایر درزمینهٔ سطح و ظرفیت مربیان در جایگاه خوبی قرار دارد.