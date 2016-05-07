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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

شمار تلفات حوادث رانندگی در مازندران ۲ درصد افزایش داشت

شمار تلفات حوادث رانندگی در مازندران ۲ درصد افزایش داشت

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: آمارهای ثبت‌شده در مراکز پزشکی قانونی نشان می‌دهد در سال گذشته تلفات جانی تصادفات رانندگی در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش داشت.

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۷۴۷ نفر شامل ۵۴۸ نفر مرد و مابقی زن در سال گذشته در تصادفات رانندگی جان خود را ازدست‌داده‌اند گفت: این آمار در مدت مشابه سال قبل که ۷۳۳ نفر بوده دو درصد افزایش داشت.

عباسی میزان تلفات تصادفات رانندگی را در حوزه برون‌شهری ۵۲۰ نفر، درون‌شهری ۱۸۸ نفر و راه روستایی ۳۸ نفر بیان کرد و افزود: این تعداد در مدت مشابه سال قبل در حوزه برون‌شهری با چهار درصد افزایش، درون‌شهری یک درصد کاهش و راه روستایی هم با ۱۲ درصد کاهش به ثبت رسید.

مدیرکل پزشکی قانونی استان به تفکیک شهرهای تصریح کرد: ساری و میان درود با ۱۲۵، بابل با ۱۰۸، آمل با ۱۰۳ نفر بیشترین فوتی و شهرستان رامسر با ۹ مورد کمترین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در آن به ثبت رسید.

عباسی به تفکیک وضعیت متوفی افزود: از این تعداد عابرین با ۳۲ درصد بیشترین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در آن به ثبت رسید و پس‌ازآن سرنشین با ۲۷ درصد، راننده با ۲۰ درصد، موتورسوار با ۱۹ درصد و دوچرخه‌سوار با ۲ درصد به ترتیب در رتبه بعدی قرار دارند.

وی افزود: سرعت زیاد مهم‌ترین علت تصادفات جاده‌ای است. درحالی‌که بستن کمربند ایمنی و استفاده از کیسه هوا در پیشگیری از آسیب‌ها بسیار سودمند است و هنگام تصادفات معمولاً سر به شیشه جلوی اتومبیل یا دیگر اجزای داخلی خودرو برخورد کرده و شکستگی و خون‌ریزی‌های مغزی اتفاق می‌افتد که عموماً سبب مرگ فرد می‌شود.

عباسی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان داده است که شدت این صدمات رابطه‌ای مستقیم با سرعت و شتاب اتومبیل دارد. این موضوع همچنین در مورد صدمات وارده به قفسه سینه، صورت، طحال، گردن و دیگر اجزای حیاتی بدن مانند قلب و رگ‌های اصلی و همچنین ریه‌ها که صدمه وارده به هر یک می‌تواند عامل مرگ فرد مصدوم باشد، صادق است که استفاده از کمربند ایمنی و کیسه هوا می‌تواند به‌طور چشمگیری این آسیب‌ها را کاهش دهد.

کد مطلب 3618404

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