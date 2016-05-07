شمار تلفات حوادث رانندگی در مازندران ۲ درصد افزایش داشت

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۷۴۷ نفر شامل ۵۴۸ نفر مرد و مابقی زن در سال گذشته در تصادفات رانندگی جان خود را ازدستدادهاند گفت: این آمار در مدت مشابه سال قبل که ۷۳۳ نفر بوده دو درصد افزایش داشت.
عباسی میزان تلفات تصادفات رانندگی را در حوزه برونشهری ۵۲۰ نفر، درونشهری ۱۸۸ نفر و راه روستایی ۳۸ نفر بیان کرد و افزود: این تعداد در مدت مشابه سال قبل در حوزه برونشهری با چهار درصد افزایش، درونشهری یک درصد کاهش و راه روستایی هم با ۱۲ درصد کاهش به ثبت رسید.
مدیرکل پزشکی قانونی استان به تفکیک شهرهای تصریح کرد: ساری و میان درود با ۱۲۵، بابل با ۱۰۸، آمل با ۱۰۳ نفر بیشترین فوتی و شهرستان رامسر با ۹ مورد کمترین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در آن به ثبت رسید.
عباسی به تفکیک وضعیت متوفی افزود: از این تعداد عابرین با ۳۲ درصد بیشترین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در آن به ثبت رسید و پسازآن سرنشین با ۲۷ درصد، راننده با ۲۰ درصد، موتورسوار با ۱۹ درصد و دوچرخهسوار با ۲ درصد به ترتیب در رتبه بعدی قرار دارند.
وی افزود: سرعت زیاد مهمترین علت تصادفات جادهای است. درحالیکه بستن کمربند ایمنی و استفاده از کیسه هوا در پیشگیری از آسیبها بسیار سودمند است و هنگام تصادفات معمولاً سر به شیشه جلوی اتومبیل یا دیگر اجزای داخلی خودرو برخورد کرده و شکستگی و خونریزیهای مغزی اتفاق میافتد که عموماً سبب مرگ فرد میشود.
عباسی اظهار داشت: بررسیها نشان داده است که شدت این صدمات رابطهای مستقیم با سرعت و شتاب اتومبیل دارد. این موضوع همچنین در مورد صدمات وارده به قفسه سینه، صورت، طحال، گردن و دیگر اجزای حیاتی بدن مانند قلب و رگهای اصلی و همچنین ریهها که صدمه وارده به هر یک میتواند عامل مرگ فرد مصدوم باشد، صادق است که استفاده از کمربند ایمنی و کیسه هوا میتواند بهطور چشمگیری این آسیبها را کاهش دهد.
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