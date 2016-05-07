به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان فارس، طی حکمی از جانب معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ، «حیدرعلی کامیاب کلانتری» مدیر کل ورزش و جوانان فارس به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری پایتخت جوانان جهان اسلام منصوب شد.

در حکم محمد رضا رستمی خطاب به مدیر کل ورزش و جوانان فارس آمده است: با عنایت به کاندیدا شدن شهر شیراز تحت عنوان دومین پایتخت جوانان جهان اسلام ، به منظور برنامه ریزی و بهره مندی از این فرصت برای کسب منافع ملی، بدینوسیله جنابعالی را طی این ابلاغ به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری پایتخت جوانان جهان اسلام منصوب می کنم .

امید که به فضل الهی و توکل به ذات اقدسش با بهره گیری از امکانات ستادی و ملی بتوانید با برنامه ریزی راهبردی در معرفی و توسعه گفتمان بشر دوستانه جوانان ایرانی موفق شوید.