استفاده بهینه از ظرفیت ها لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ترویج تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، سید معین هاشمی مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به همراه هیئت رئیسه اتاق تعاون و نمایندگان تعدادی از اتحادیه های شرکت های تعاونی استان در راستای تحقق راهبرد چهارم از راهبرد های هفتگانه تحول بخش تعاون و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از واحد های مختلف دانشکده چمران با هدف ایجاد تعامل و همکاری برای استفاده بهینه از امکانات موجود در جهت افزایش تولیدات داخلی و تشویق و ترغیب جوانان مهارت دیده برای ورود به بازار کار و تولید بازدید نمودند.

هاشمی در حاشیه این بازدید بیان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی جز با توجه به ظرفیت های موجود و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از آنها محقق نمی شود.

در ادامه این جلسه شفیعی دبیر اتاق تعاون نیز قول مساعد داد که در راستای برنامه ریزی برای توسعه همکاری های دو جانیه و تحقق اهداف مورد نظر، کمیته ای در محل اتاق تعاون استان تشکیل شود.

تقدیر از مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجاماعی کرمان

در آیین تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان از مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تقدیر شد .

سيد معين هاشمي مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ابراز خشنودی از حضور ۱۸ شرکت تعاونی فراگیر منابع طبیعی استان در تاسیس چهارمین صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور در استان کرمان بیان کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم حاصل وحدت، همدلی و همراهی دو اداره کل منابع طبیعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به منظور ارائه خدمت بهتر به بهره برداران منابع طبیعی استان است.

سید معین هاشمی افزود: ایجاد وحدت، همدلی و هم افزایی و توانمند سازی از کارکردهای اقتصاد تعاونی است و امید حضور حدود ۲۵ درصد از بهره برداران استان در این شرکت های تعاونی زمینه ساز رویدادهای فرخنده در عرصه منابع طبیعی استان باشد.