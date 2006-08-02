مهندس علي آبادي به خراسان شمالي رفت

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از سايت خبري سازمان، مهندس محمد علي آبادي كه پيش از اين نيز به استان خراسان شمالي سفر كرده بود، براي بازديد از روند پيشرفت پروژه هاي ورزشي استان و شركت در جلسه هيات دولت صبح امروز به بجنورد رفت.

