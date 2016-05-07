اجرای نمایش مشترک ایران و آلمان از ۳۰ اردیبهشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مرز» کار مشترک ایران و آلمان از ۳۰ اردیبهشت‌ماه به مدت ۱۰ روز در فرهنگسرای اندیشه به صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی به کارگردانی مشترک جعفر مهیاری و بریتا شرام و با بازی بازیگران ایرانی و آلمانی در فرهنگسرای اندیشه به صحنه می‌رود.

جعفر مهیاری سرپرست گروه تئاتر «زندگی» درباره این نمایش گفت: نمایش «مرز» طی همکاری گروه تئاتر زندگی و کمپانی تئاتر آلمانی «نیونر پلس» شکل گرفته که در ایران و آلمان روی صحنه خواهد رفت.

وی که به عنوان نویسنده و کارگردان در این اثر نمایشی حضور دارد با اشاره به خط داستانی این نمایش، گفت: این نمایش در واقع در ارتباط با درگیری دو گروه است که بر سر مرز زمین‌های خود در ستیز هستند اما طی اتفاقاتی سرانجام میان‌شان صلح و دوستی برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه این نمایش مفهومی جهان وطنی دارد، ادامه داد: در این نمایش به نوعی ماهیت و ضرورت وجود مرزها از اساس به چالش کشیده می‌شود و البته در کنار این موضوع محوری، مفاهیم و مضامین دیگری هم مطرح می‌شود که به لحاظ اخلاقی و انسانی بسیار حائز اهمیت است.

مهیاری یادآور شد: «مرز» نمایشی بی‌کلام و متکی به حرکت است و ما زبان بدن را در این نمایش بسیار برجسته کردیم و ترکیب نور، موسیقی و تا حدودی لباس و دکور و بازی بدنی بازیگران (که البته منظور حرکات فرم نیست) بیشتر کار را به سمت پرفورمنس آرت برده است.

به گفته این کارگردان، نمایش «مرز» از ۳۰ اردیبهشت‌ در فرهنگسرای اندیشه با بازی سعید ابک، بنت اشتولبرگ، آناهیتا صفی‌خانی و کریستینا فورستر به صحنه خواهد رفت. همچنین در تیرماه قرار است این نمایش در آلمان و در کمپانی «نیونر پلس» روی صحنه رود.

نمایش «مرز» از ۳۰ اردیبهشت تا ۷ خرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه، میزبان علاقمندان به تئاتر است.