به گزارش خبرگزاری مهر، دومین هفته تئاتر دانشگاهی باران از امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه با معرفی داوران آغاز به کار می کند. هفته تئاتر دانشگاهی باران از ۱۸ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در دو بخش «اجرای صحنه ای» و «نمایشنامه خوانی» برگزار می‌شود.

در روز نخست نمایش «پاتوق اسماعیل آقا» به نویسندگی حمید امجد و کارگردانی فرشته رزاق روی صحنه خواهند رفت.

در دومین هفته تئاتر دانشگاهی باران رحمت امینی، ستاره اسکندری و الهام کردا داوری آثار بخش صحنه ای را به عهده خواهند گرفت. در این هفته ۹ نمایش در ۲ بخش «اجرای صحنه ای» و «نمایشنامه خوانی» روی صحنه خواهند رفت.

هفته تئاتر دانشگاهی باران نخستین جشنواره خصوصی تئاتر دانشگاهیان است که به منظور تشویق و حمایت از تئاتر دانشگاهی و پشتیبانی و معرفی نسل جوان به بدنه تئاتر حرفه ای برگزار می شود.

اثر برگزیده در هر بخش از سوی کمپانی تئاتر باران حمایت می شود و در این اجرای عمومی خواهد داشت. دومین هفته تئاتر دانشگاهی باران با حضور دانشجویان پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۸ لغایت ۲۴ اردیبهشت ماه به دبیری میلاد نیک آبادی در تئاتر باران برگزار می‌شود.