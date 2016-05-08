تغییرات اقلیمی با افزایش بیماری های کلیوی همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو با آنالیز داده های جهانی دریافتند بیماری مزمن کلیه مرتبط با فشار گرما در جوامع روستایی مناطق گرم و داغ در حال افزایش است.

به گفته محققان این مطالعه، ریسک بیماری کلیوی مزمن ناشی از گرما به دلیل گرمایش جهانی و افزایش موج گرمای شدید افزایش یافته است و این خطر برای برخی گروه های جمعیتی نظیر کشاورزان بسیار بیشتر است.

همچنین محققان تاکید می کنند کاهش میزان بارندگی در افزایش اپیدمی بیماری های کلیه نقش دارد چراکه نتیجه کاهش بارندگی ها، افزایش دما و کاهش منابع آبی و کیفیت آب است.

دکتر ریچارد جانسون، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نوع جدیدی از بیماری کلیه که در نواحی گرم سراسر جهان اتفاق می افتد، با دما و آب و هوا مرتبط است و یکی از اولین اپیدمی های ناشی از گرمایش جهان است.»