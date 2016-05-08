به گزارش خبرنگار مهر، وقتی به دنیا می آییم درگوشمان اذان می گویند و وقتی می میریم برایمان نماز می خوانند، واقعا چه کوتاه است عمر، فاصله ای میان اذان تا نماز.

اما چه زیباست که کوتاهی عمر را با کمک به هم نوع خود صرف کنیم و بتوانیم از فرصت چند روزه دنیا بهره ای برای آخرت خود برگیریم.

در همین راستا و به مناسبت سالروز بعثت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی (ص) بازارچه خیریه ای به نفع معلولین در شهرستان پاوه برپا شد که در نوع خود اقدامی بسیار ارزشمند است.

استقبال خوب مردم از بازارچه خیریه پاوه

افتتاح بازارچه توسط یک معلول و شروع مراسم با سخنرانی وی حال و هوای غمگینی به مراسم داد. همچنین دکلمه های کودکان، اجرای گروه های موسیقی و ... شور و شوق بیشتری به مراسم داده بود.

همچنین حضور و کمک نقدی مسئولان استانی و شهرستانی بازارچه را رسمی تر نشان می داد و استقبال بی نظیر مردم نیز بماند.

با یکی از مراجعه کنندگان بازارچه چند دقیقه ای هم کلام شدیم وقتی از او پرسیدیم چه حالی داری که به معلولین کمک می کنی، در پاسخ گفت که اکنون احساس انسان بودن می کنم.

اما مهم تر از همه این است که شروع این حرکت از یک بانو به نام شیما محمدنیا بوده است.

تلاش برای آشنایی کودکان با فعالیت های خیرخواهانه

محمد نیا در این رابطه و در خصوص اهداف برگزاری بازارچه به خبرنگار مهر، گفت: جذب مشارکت های مردمی در زمینه های خیریه همزمان با ایجاد کسب و کار و بازاریابی از جمله این اهداف بوده است.

وی گفت: همچنین پیوند فعالیت های خیرخواهانه با فعالیت های فرهنگی و هنری و ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده، ایجاد حس نوع دوستی در کودکان و نوجوانان و آشنایی آنها با فعالیت های خیر خواهانه، معرفی و بازاریابی برای صاحبان حرفه و صنایع مختلف و شناسایی و حمایت از فعالیت های اقتصادی زنان خود سرپرست و معرفی محصولات و صنایع دستی تولید شده توسط آنان به بازار از دیگر اهداف برگزاری این بازارچه بوده است.

محمد نیا همچنین در خصوص چگونگی شکل گیری بازارچه خیریه پاوه و انتخاب معلولین نیز، اظهار داشت: ایده این کار از شهرهای بزرگ گرفته شد که ما این بار سعی کردیم این کارا نیز در شهرستان پاوه انجام دهیم، به این خاطر با برگزاری جلساتی با جمعی از فعالین فرهنگی شهرستان و با اقتباس از بازارچه های خیریه در کلان شهر ها اولین بارچه خیریه پاوه را افتتاح کردیم.

وی اما در خصوص انتخاب معلولین، گفت: به نفع معلولین چون که تاکنون برای معلولین کاری انجام نگرفته بود و به همین خاطر ما گروه هدفمان را معلولین انتخاب کردیم.