به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قائدیها پیش از ظهر شنبه در آئین تجلیل از معلمان نمونه استان اصفهان که در تالار امیر کبیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برگزار شد، با اشاره به اینکه در سال جاری برای انتخاب معلمان نمونه کشور در شاخصهای انتخابی شاهد تغییرات اساسی بودیم، اظهار داشت: بر این اساس شاخصها از سوی شورای دبیران هر استان تدوین شد که از این رو الگوی تعریف شده در استان اصفهان در ۱۰ استان دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفت.
وی در ادامه با بیان معلمان نمونه استان اصفهان در سه سطح مدرسهای، ناحیهای و شهرستانی و استانی معرفی شدند، اضافه کرد: معلمان نمونه مدرسهای از هر مدرسه حداقل یک نفر، یک هزار و ۱۰۰ نفر معلم نمونه ناحیهای و شهرستانی و ۲۲۷ معلم نمونه استانی معرفی و تجلیل شدند.
میرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تعداد دانشآموزان استان اصفهان را ۸۵۰ هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: ۵۸ هزار فرهنگی شاغل به این تعداد دانش آموز آموزش میدهند.
۲۰۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر در استان اصفهان فعال هستند
وی اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت که در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر دانش آموز با پراکندگی وسیع جغرافیایی در سطح استان اصفهان وجود دارد.
قائدیها سال ۹۴ را سختترین سال مالی برای آموزش و پرورش دانست و افزود: باید توجه داشت که در پایان دولت اصلاحات میزان اعتبارات آموزش و پرورش ۱۴.۵ درصد بودجه کشور بود که در پایان دولت دهم این میزان به ۹ درصد کاهش یافت.
وی اظهار داشت: با توجه به تمهیدات دولت تدبیر و امید تاکنون درصد اعتبارات آموزش و پرورش از کل بودجه کشور به ۱۲ درصد رسیده است که بنا بر قول رئیس جمهور پیش بینی میشود تا پایان سال جاری شاهد اتفاقات بهتری باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند از عهده وظایفی که دارد، برآید، گفت: انتظار داریم با توجه به همکاریهای استانداری، فرمانداری و شهرداری اصفهان و انعقاد تفاهمنامه با ۳۰ نهاد در استان شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حال اجرا شدن است و راه بازگشت از آن نیز وجود ندارد، بیان داشت: چندین سال است که این سند آماده شده اما زیرساختهای اجرایی آن فراهم نشده است.
قائدیها در ادامه با تاکید بر اینکه در مدارس استان مطالبهای در خصوص مسایل تربیتی نداریم، اضافه کرد: بنده بارها پیگیری این موضوع را از مدیران آموزش و پرورش استان تقاضا کردهام.
به گزارش مهر، در این آئین از ۲۲۷ معلم نمونه استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.
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