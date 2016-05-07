ایجاد مراکز اقامتی کمیته امداد برای بیماران و همراهان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحيمي در نشستی كه به مناسبت روز بيماران صعب‌العلاج و خاص برگزار شد،‌ افزود: در حال حاضر حدود يك و نيم ميليون نفر از مددجويان امداد تحت پوشش بيمه‌ هاي پايه هستند و همچنین چهار ميليون مددجو نیز بيمه تكميلي شده اند که علاوه بر ارائه بیمه هاي تكميلي براي مددجويان خدمات و تجهیزات توانبخشي و غير توانبخشي نیز به آنها ارائه می شود.

وی گفت: علاه بر پرداخت هزينه رفت و آمد بيماران به مراكز درماني ، در حوزه تغذيه مددجويان بیمار نیز ورود پیدا کرده ایم و بسته های غذایی با توجه به بیماری آنها ارائه می دهیم.

مديركل اداره بهداشت و بيمه‌هاي اجتماعي كميته امداد با اشاره به اینکه در ۵ استان کشور مراکز اقامتی برای بیماران و همراهانشان در استانهای بوشهر ، فارس ، اصفهان، تهران و مشهد ایجاد کرده ایم تاکید کرد: همچنین در استانهای كرمانشاه و يزد نيز مراكز اقامتي موقت براي مددجوياني كه براي درمان آمده اند ایجاد خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه كميته امداد با ۷۰۰ بيمارستان دولتي و ۱۰ هزار مركز درماني قرار داد دارد، گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار بيمار صعب‌العلاج و خاص تحت پوشش خدمات ما هستند که از این تعداد چهار هزار و ۵۰۰ نفر بيماري خاص هستند که بیماران دياليز، پيوند كليه، تالاسمي، ام اس و هموفيلي بيشترين بيماران خاص تحت پوشش هستند.

رحیمی از امکان پیوند کلیه یک هزار و ۵۰۰ مددجو خبر داد و گفت: چنانچه اعتباراتمان به موقع پرداخت شود، این امر امکان پذیر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بيماري‌هاي صعب‌العلاج و خاص چرخه اي معيوب و مركب از فقر و مشكلات اجتماعي را براي فرد ايجاد مي‌كنندافزود: به صفر رساندن پرداختي بيماران جهت درمان از جمله برنامه‌هاي این نهاد است.