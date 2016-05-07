به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی در حکم محمد حسین فرج آورده است: «نظر به تجارب و سوابق جنابعالی به موجب اين حكم به سمت مديركل دفتر توسعه فناوری های سينمایی و سمعی و بصری منصوب می شويد.

اهتمام ويژه به حمايت و نظارت مراكز پشتيبانی فنی سينمايی و سمعی بصری و توانمندسازی آنها، اجرای سياست های سينمايی در عرصه روزآمدسازی تجهيزات، زيرساخت و فناوری های سينمايی و ارتباط سازنده با فعالان و صنوف مرتبط از جمله وظايفی است كه اميدوارم با دقت و جديت مورد توجه قرار گيرد.

توفيقات روزافزونتان را از خداوند متعال خواستارم.»