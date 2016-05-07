قانون دردسرساز اساسنامه فدراسیون با اختلاف اعضاء بر سر نیم!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون فوتبال در حالی هنوز ادامه دارد که مجمع در حال انتخاب اعضای هیئت رئیسه است.

عبدالکاظم طالقانی به همراه محمود شیعی به عنوان نمایندگان هیئت ها و باشگاه ها به عضویت هیئت رئیسه درآمدند اما در بخش دوم انتخاب اعضای هیئت رئیسه، اختلاف نظر شدید پیش آمد و همین موضوع دقایقی جلسه مجمع را تحت تاثیر قرار داد.

در این بخش، فریدون اصفهانیان با کسب ۳۸ رای به عنوان سومین عضو هیئت رئیسه انتخاب شد و از سوی اعضای برگزار کننده اعلام شد که انتخابات باید بین حیدر بهاروند، میرشاد ماجدی و هدایت ممبینی به دور دوم کشیده شود. این موضوع با اعتراض بعضی از اعضاء مواجه شد و آنها معتقد بودند که باید مستقیم به دور بعد بروند.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال توضیح داد که انتخاب اعضای هیئت رئیسه از قانون نصف + یک تبعیت می کند. به این ترتیب کاندیداها باید ۳۷ رای به دست بیاورند که این موضوع فقط برای فریدون اصفهانیان محقق شده بود. کفاشیان البته دقایقی در ضرب و تقسیم اعضای مجمع دچار مشکل شد.

همچنین نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش دچار اشتباهی شد و نصف اعضای مجمع یعنی ۳۶.۵ را ۳۷.۵ اعلام کرد.

علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال گفت: برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه اکثریت مطلق یعنی نصف + یک باید رعایت شود.

وی افزود: نصف ۷۳ می شود ۳۶.۵ و وقتی این عدد را رند کنیم می شود ۳۷. حالا ۳۷ را بعلاوه یک می شود ۳۸ و این رایی است که اعضاء باید در دور اول به دست می آوردند.

به این ترتیب، علی کفاشیان خطاب به مجمع گفت: اسامی میرشاد ماجدی، حیدربهاروند، هدایت ممبینی، کامرانی فر، حاج جعفری و شاه کرمی برای انتخاب دور دوم هیئت رئیسه را بنویسند تا به این ترتیب یک معادله ریاضی در جلسه مجمع فدراسیون فوتبال حل شود!