اولاند به آفریقا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری فرانسه با اعلام این خبر افزود: «فرانسوا اولاند» قرار است در تاریخ ۱۳ ماه می با هدف انجام گفتگوهای صلح در آفریقا راهی آفریقای مرکزی شود.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری فرانسه هدف سفر اولاند به آفريقای مرکزی «اعلام حمايت از صلح و ثبات » در اين كشور اعلام شده است.

در حال حاضر حدود ۹۰۰ سرباز فرانسوی در چارچوب عمليات سانگری در جمهوری آفريقای مركزی مستعمره سابق فرانسه مستقر هستند.

رئیس جمهوری فرانسه هچنين قرار است روز ۱۴ ماه می برای حضور در نشستی منطقه ای با هدف مبارزه با گروه تروريستی «بوكو حرام» به نيجريه سفر كند.